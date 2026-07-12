Argentina đã gặp may vì "tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn nhất lịch sử World Cup"?

Argentina đã đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 sau 120 phút để giành vé vào bán kết World Cup 2026. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ kỳ lạ của Breel Embolo có thể còn được nhớ tới nhiều hơn cả màn trình diễn của Messi.

Chiếc thẻ đỏ khiến cả thế giới ngỡ ngàng

Tấm thẻ đỏ của Breel Embolo không chỉ là bước ngoặt của trận đấu mà còn được nhiều tờ báo mô tả là một trong những tình huống hiếm gặp bậc nhất lịch sử, hay “tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn nhất lịch sử World Cup. Và cũng từ đó, không ít ý kiến cho rằng Argentina đã nhận được "món quà" quá lớn trên hành trình tiến vào bán kết.

Bước ngoặt xảy ra khi trận đấu vẫn đang diễn ra với thế cân bằng, thậm chí chính Thụy Sĩ mới là đội nắm lợi thế tâm lý khi họ vừa ghi được bàn gỡ hoà 1-1. Trong một pha tranh chấp quyết liệt ở giữa hiệp 2, trọng tài ban đầu rút thẻ vàng đối với một cầu thủ Argentina sau khi nhận định anh là người có hành vi phi thể thao.

Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR và trực tiếp xem lại màn hình bên đường biên, trọng tài thay đổi quyết định. Hóa ra người mắc lỗi thực sự là Breel Embolo bên phía Thụy Sĩ. Lỗi ăn vạ này có thể “qua mặt” trọng tài chính nhưng không thể qua mặt được công nghệ VAR.

Breel Embolo dính tấm thẻ đỏ "kỳ lạ" ở World Cup.

Do tiền đạo này đã phải nhận một thẻ vàng trước đó, việc trọng tài sửa lại người bị phạt đồng nghĩa Embolo phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu.

Điều khiến tình huống này trở nên đặc biệt là VAR không chỉ can thiệp để xác định lỗi, mà còn sửa luôn việc “nhận diện nhầm cầu thủ vi phạm”. Theo nhiều chuyên gia luật bóng đá, đây là một trong những lần hiếm hoi tại World Cup công nghệ được sử dụng theo cách như vậy, tạo nên một tiền lệ đáng chú ý.

Về mặt luật, quyết định của trọng tài được đánh giá là chính xác. Nhưng xét ở góc độ diễn biến trận đấu, chiếc thẻ đỏ ấy đã trở thành bước ngoặt cực kỳ quan trọng làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Sẽ ra sao nếu Thụy Sĩ không dính thẻ đỏ?

Trước thời điểm Embolo bị truất quyền thi đấu, Argentina không hề thể hiện sự vượt trội.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, đội bóng của Lionel Scaloni gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Thụy Sĩ. Messi được Flashscore chấm điểm cao nhất trận với 8,7 điểm, nhưng ngay cả siêu sao 39 tuổi cũng không thể ghi bàn hay tạo ra quá nhiều cơ hội rõ rệt.

Julian Alvarez hoạt động năng nổ, Mac Allister và Paredes cố gắng kiểm soát tuyến giữa, song Thụy Sĩ vẫn đứng vững trong suốt thời gian thi đấu chính thức. Thực tế, trận đấu phải bước sang hiệp phụ mới có thể phân định thắng thua.

Chỉ khi đối thủ mất người, các vị trí còn lại dường như phải chơi với… 200% khả năng của mình, thì cán cân mới thực sự nghiêng về phía Argentina.

Việc phải chơi với 10 người khiến Thụy Sĩ buộc phải lùi đội hình sâu hơn, đồng thời tiêu hao thể lực nhanh chóng. Những khoảng trống bắt đầu xuất hiện và Argentina đã tận dụng để ghi liên tiếp các bàn thắng ở hiệp phụ thứ 2.

Nếu Thuỵ Sĩ không dính thẻ đỏ, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhìn vào kết quả, có thể nghĩ Albiceleste đã thắng thuyết phục. Nhưng nếu theo dõi toàn bộ 120 phút, không khó để nhận ra rằng đội bóng Nam Mỹ chỉ thực sự bứt lên sau khi được hưởng lợi từ lợi thế hơn người khi đối thủ kiệt quệ.

Đó cũng là lý do xuất hiện những ý kiến cho rằng chiến thắng này mang theo không ít yếu tố may mắn cho nhà đương kim vô địch.

Giả sử nếu Thuỵ Sĩ không dính thẻ đỏ, với tâm lý hưng phấn khi đã có được bàn gỡ, họ hoàn toàn có thể gây thêm nhiều sóng gió, thậm chí là trừng phạt hệ thống phòng ngự của Argentina.

Dĩ nhiên, nói Argentina "ăn may" hoàn toàn cũng là một nhận định có phần cực đoan. Bóng đá hiện đại luôn vận hành dưới sự hỗ trợ của VAR và nếu quyết định của trọng tài là đúng luật thì mọi đội bóng đều phải chấp nhận. Argentina không tạo ra chiếc thẻ đỏ ấy, cũng không thể bị chỉ trích chỉ vì đối thủ mắc sai lầm.

Tuy nhiên, cũng khó phủ nhận rằng trước bước ngoặt đó, nhà đương kim vô địch vẫn đang loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành Thụy Sĩ. Họ cầm bóng nhiều nhưng chưa đủ sắc bén, kiểm soát thế trận nhưng không tạo được cảm giác áp đảo.

Argentina phần nào may mắn vì thẻ đỏ của Embolo.

Chiếc thẻ đỏ vì thế không chỉ là một tình huống hiếm gặp trong lịch sử World Cup, mà còn trở thành điểm xoay của cả trận đấu.

Chiến thắng giúp Argentina tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ chức vô địch, nhưng đồng thời cũng để lại một dấu hỏi lớn. Nếu Thụy Sĩ vẫn giữ đủ 11 người trên sân, liệu Messi và các đồng đội có thể giải quyết trận đấu trong 120 phút? Hay họ sẽ còn phải trải qua một cuộc thử thách khắc nghiệt hơn?

Đó là câu hỏi mà có lẽ chỉ trận bán kết với tuyển Anh mới có thể đưa ra lời đáp. Trước một đối thủ sở hữu Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice và hàng loạt ngôi sao đang đạt phong độ cao, Argentina sẽ không thể trông chờ vào những bước ngoặt đặc biệt hay các tình huống gây tranh cãi. Muốn tiến thêm một bước đến cúp vàng, Albiceleste sẽ phải chứng minh sức mạnh bằng chính màn trình diễn trên sân cỏ, thay vì để người ta tiếp tục bàn tán về một tình huống "kỳ lạ" đã góp phần thay đổi số phận trận tứ kết.