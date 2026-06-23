Messi - Mbappé - Haaland cùng “lên đỉnh”, còn Ronaldo sẽ lại ngụp lặn giữa ngày buồn?

“Tam anh” Messi, Mbappé và Haaland vẫn đang phô diễn đẳng cấp thượng thừa. Điều này cũng gây áp lực lớn cho Ronaldo khi anh vẫn đang vật lộn với dấu ấn thời gian.

Lionel Messi, Kylian Mbappé và Erling Haaland lại đồng loạt lên tiếng bằng những màn trình diễn đẳng cấp. Cả ba đều lập cú đúp ở lượt trận gần nhất, khẳng định vị thế của những ngôi sao có khả năng quyết định số phận trận đấu. Trái ngược hoàn toàn là Cristiano Ronaldo, người đang đứng trước nguy cơ tiếp tục trải qua một kỳ World Cup đáng thất vọng.

Messi, Mbappé, Haaland và bản lĩnh của siêu sao

Ở tuổi 39, Messi vẫn khiến người hâm mộ phải kinh ngạc. Siêu sao người Argentina không còn sở hữu những pha bứt tốc như thời đỉnh cao tại Barcelona, nhưng bộ não thiên tài và khả năng đọc trận đấu của anh vẫn ở đẳng cấp khác biệt. Cú đúp mới nhất của Messi vào lưới tuyển Áo không chỉ giúp đội nhà giành chiến thắng mà còn là lời khẳng định rằng nhà vô địch thế giới vẫn chưa hề cạn kiệt ma thuật.

Messi đang làm điều mà quá ít cầu thủ trong lịch sử có thể làm được: kéo dài thời kỳ đỉnh cao vượt xa mọi giới hạn tuổi tác. Trong một giải đấu mà thể lực thường là yếu tố quyết định, anh vẫn biết cách tỏa sáng bằng sự tinh tế, kinh nghiệm và những khoảnh khắc thiên tài.

Messi có thêm trận đấu hoàn hảo.

Nếu Messi đại diện cho sự trường tồn, thì Mbappé chính là biểu tượng của hiện tại. Tiền đạo người Pháp tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là gương mặt số một của bóng đá thế giới trong kỷ nguyên hậu Messi - Ronaldo.

Tốc độ, kỹ thuật và bản năng săn bàn khiến Mbappé trở thành cơn ác mộng với mọi hàng phòng ngự. Cú đúp trước Iraq là minh chứng cho sự toàn diện của chân sút đang bước vào độ chín sự nghiệp. Điều đáng sợ hơn là Mbappé dường như vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Mỗi kỳ World Cup trôi qua, anh lại cho thấy một phiên bản hoàn thiện hơn.

Mbappé vẫn đang thi đấu cực kỳ thăng hoa.

Trong khi đó, Haaland cuối cùng cũng có cơ hội chứng minh giá trị ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Sau nhiều năm phải đứng ngoài các giải đấu lớn vì đội tuyển Na Uy không đủ sức cạnh tranh vé dự vòng chung kết, tiền đạo của Manchester City đang tận hưởng kỳ World Cup đầu tiên theo cách không thể ấn tượng hơn.

Hai bàn thắng mới nhất cho thấy tất cả những phẩm chất làm nên thương hiệu Haaland: sức mạnh, tốc độ, khả năng chọn vị trí và sự lạnh lùng trước khung thành. Anh không hoa mỹ như Messi hay bùng nổ như Mbappé, nhưng hiệu quả đến mức đáng sợ.

Haaland cũng đang sắm vai "máy ghi bàn" ở World Cup.

Sự tỏa sáng đồng loạt của Messi, Mbappé và Haaland mang đến cảm giác bóng đá thế giới đang được dẫn dắt bởi những biểu tượng thực sự. Một người là huyền thoại sống, một người là ông vua đương nhiệm và một người là tương lai của môn thể thao vua. Họ khác nhau về phong cách, tuổi tác và hành trình sự nghiệp, nhưng đều có chung một điểm: luôn biết cách tỏa sáng khi đội bóng cần nhất.

Ronaldo và nỗi lo về một kỳ World Cup đáng quên

Trong khi ba ngôi sao kể trên đang liên tục trở thành tâm điểm của truyền thông, Ronaldo lại đối mặt với những dấu hỏi ngày càng lớn.

Ở tuổi 41, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha vẫn sở hữu ý chí thi đấu đáng khâm phục. Không ai có thể phủ nhận những gì anh đã cống hiến cho bóng đá thế giới trong hơn hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, World Cup là sân chơi khắc nghiệt, nơi quá khứ không thể ghi bàn thay cho hiện tại.

Ronaldo bước vào giải đấu với rất nhiều kỳ vọng nhưng những màn trình diễn gần đây cho thấy anh đang gặp khó khăn trong việc tạo ra khác biệt. Tốc độ suy giảm, khả năng di chuyển không còn linh hoạt như trước và ảnh hưởng lên lối chơi tập thể cũng không còn ở mức áp đảo.

Ronaldo thể hiện rõ dấu hiệu tuổi tác.

Điều đáng lo hơn là Bồ Đào Nha hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Ronaldo. Đội hình của họ sở hữu hàng loạt ngôi sao trẻ giàu năng lượng và sẵn sàng đảm nhận vai trò đầu tàu. Trong bối cảnh đó, mỗi trận đấu trôi qua mà Ronaldo không ghi bàn đều khiến áp lực gia tăng.

Nếu Messi vẫn đang khiến cả thế giới trầm trồ bằng những khoảnh khắc thiên tài, nếu Mbappé và Haaland liên tục ghi dấu ấn bằng các bàn thắng quyết định, thì Ronaldo lại đang vật lộn với cuộc chiến chống lại thời gian.

Dĩ nhiên, sẽ là sai lầm nếu vội vàng gạch tên một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Ronaldo từng nhiều lần khiến những người hoài nghi phải im lặng. Nhưng nhìn vào phong độ hiện tại, khả năng anh tiếp tục trải qua những trận đấu mờ nhạt và rơi vào cảnh tịt ngòi là hoàn toàn có cơ sở.

Đêm nay, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Uzbekistan, đối thủ trên lý thuyết là rất “dễ thở”. Đây là cơ hội để Ronaldo có thể chứng minh giá trị của mình. Song, một khi tiếp tục “tàng hình”, anh sẽ đối diện với áp lực nặng nề hơn bao giờ hết.

Ronaldo vẫn đang chịu áp lực lớn.

World Cup 2026 có thể đang chứng kiến một sự chuyển giao mang tính biểu tượng. Messi vẫn kéo dài huyền thoại của mình. Mbappé và Haaland tiếp tục khẳng định vị thế những người kế thừa. Còn Ronaldo, dù vẫn chiến đấu đầy kiêu hãnh, dường như đang ngày càng xa khỏi ánh đèn rực rỡ từng thuộc về anh trong suốt nhiều năm qua.