Haaland rực sáng, Na Uy hạ gục đối thủ để tiến vào vòng knock-out World Cup 2026

Tuyển Na Uy đã đánh bại Senegal đầy thuyết phục trong ngày Haaland toả sáng với cú đúp.

Người hâm mộ vừa được chứng kiến những siêu sao Messi và Mbappé lập cú đúp ở lượt trận thứ hai, và Erling Haaland cũng đã làm được điều tương tự khi Na Uy chạm trán Senegal.

Trong suốt trận đấu, Na Uy chỉ kiểm soát bóng 43% trong khi của Senegal là 57%. Đại diện từ châu Âu thực hiện được 13 pha dứt điểm, trong đó có 7 trúng đích thì đối thủ từ châu Phi cũng là 14 pha dứt điểm và 4 trúng đích. Những chỉ số thống kê này phần nào cho thấy Na Uy đã gặp phải sức kháng cự mạnh mẽ ra sao từ phía Senegal.

Suốt khoảng nửa đầu hiệp 1, các cầu thủ Senegal với đầu tàu trên hàng công là Mane đang gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng thủ của Na Uy. Trong khi đó, Haaland và các đồng đội chưa thể tạo ra áp lực đủ lớn để có thể tìm kiếm bàn thắng. Đây cũng là thời điểm mà Haaland bị phong toả rất chặt nên anh gần như không có cơ hội để dứt điểm.

Có thời điểm, chính Senegal mới là đội chơi lấn lướt, khiến Na Uy phải kéo lùi đội hình về chơi phòng ngự phản công.

Dù vậy, bước ngoặt trận đấu đã xảy ra ở thời điểm nhạy cảm, khi Na Uy vượt lên dẫn trước từ phút 43. Tận dụng tốt sai lầm từ đường chuyền hỏng của trung vệ Koulibaly, Pedersen cướp bóng trong vòng cấm rồi tung cú sút bằng chân phải ở góc hẹp đánh bại thủ thành Mendy.

Na Uy gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

Chỉ vài phút sau đó, đến lượt Haaland tận dụng sai lầm của thủ thành Mendy. Ngôi sao của Man City tung cú dứt điểm từ góc hẹp nhưng bóng lại đi trúng cột dọc của Senegal.

Ngay sau giờ nghỉ, Na Uy với lợi thế dẫn bàn đã tiếp tục thực hiện đòn phủ đầu khiến Senegal phải trả giá bằng bàn thua. Lần này, người toả sáng để ghi bàn không ai khác ngoài Erling Haaland.

Phút 48, Na Uy nhân đôi cách biệt từ tình huống phản công mẫu mực. Odegaard thực hiện đường chọc khe tinh tế đẩy Haaland vào vị trí thuận rồi tiền đạo “sát thủ” này đã tung cú dứt điểm rất căng vào góc cao khung thành Senegal làm bó tay thủ môn Mendy.

Hy vọng lại được nhen nhóm cho Senegal khi họ có bàn rút ngắn cách biệt chỉ khoảng 5 phút sau đó. Sarr nhận đường chuyền kiến tạo tính tế của Mane rồi xâm nhập vào vòng cấm của Na Uy, sau đó dứt điểm đánh bại thủ môn Nyland.

Song, hy vọng của Senegal cũng mau chóng bị dập tắt bởi Haaland. Phút 58, lại là chân sút của Man City toả sáng với bàn thắng giúp Na Uy dẫn 3-1. Từ đường kiến tạo vào vòng cấm của đồng đội, Haaland tung cú sút 1 chạm bằng chân trái không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Cú đúp của Haaland giúp Na Uy gần như cầm chắc chiến thắng. Thời điểm bù giờ của hiệp hai, Senegal có bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3 nhưng bàn gỡ đó chẳng thể thay đổi kết quả trận đấu. Trong khi đó, Na Uy tiếp tục tạo ra cơ hội nguy hiểm và nếu chuẩn xác hơn, Haaland đã có thể hập hattrick

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 cho Na Uy. Với kết quả này, Haaland cùng các đồng đội chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out. Ngược lại, Senegal lâm vào nguy cơ lớn bị loại sớm.

Đội hình xuất phát:



