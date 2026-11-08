Messi lập kỷ lục Vua phá lưới ở tuổi 39

Messi đã có thêm một danh hiệu cá nhân cao quý.

Giai đoạn mùa giải của Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) đã khép lại. Messi chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới MLS mùa giải 2026 với 26 bàn sau 31 lần ra sân. Ngoài ra, ngôi sao người Argentina còn có thêm 17 pha kiến tạo.

Messi giành ngôi Vua phá lưới MLS ở tuổi 39

Messi lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên 2 lần liên tiếp giành ngôi Vua phá lưới MLS. Sau khi giành Vua phá lưới, Messi đang đứng trước cơ hội thiết lập thêm một cột mốc khác. Anh có thể trở thành cầu thủ đầu tiên 3 lần nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS. Messi từng được vinh danh vào năm 2024, khi Inter Miami giành Supporters' Shield, và năm 2025, mùa giải đội bóng vô địch MLS.

Trước mắt Messi và Inter Miami sẽ là giai đoạn knock-out tranh chức vô địch chung cuộc MLS. Inter Miami vào thẳng vào vòng 1/8, đối thủ của họ là Columbus Crew.