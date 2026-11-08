Chân sút 19 tuổi "dẫn trước" Tiến Linh & Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik nhận tin vui lớn

HLV Kim Sang-sik có thêm nhân tố giàu tiềm năng cho hàng công.

Tại lượt trận vòng 7 V.League 2026/27, Lê Phát tỏa sáng với tình huống đánh đầu cận thành đem về bàn thắng giúp Ninh Bình thắng 2-1 trước Bắc Ninh. Đây đã là pha lập công thứ tư của chân sút 19 tuổi kể từ đầu mùa giải V.League.

Trong cuộc đua Vua phá lưới nội, Lê Phát tạm dẫn đầu và tạo ra khoảng cách với những chân sút quen thuộc như Tiến Linh (2 bàn), Văn Tùng (2 bàn), Đình Bắc (1 bàn), Nguyễn Xuân Son (1 bàn), Williams Minh Hoàng (1 bàn).

Lê Phát đang liên tục ghi bàn tại V.League

Các pha làm bàn của Lê Phát cũng rất đa dạng, từ dứt điểm bằng chân trái, chân phải đến đánh đầu, từ sút xa đến xâm nhập vòng cấm phá bẫy việt vị.

Với màn trình diễn của mình, chân sút 19 tuổi đã được HLV Kim Sang-sik đưa vào danh sách tập trung ĐTQG trong loạt trận FIFA Days tháng 11/2026. "Thăng cấp" cực nhanh từ U20, U23 đến ĐTQG, Lê Phát đang dần trở thành niềm hi vọng mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Do Asian Cup 2027 bị hoãn lại (dự kiến sẽ khai mạc vào tháng 12/2027), HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm nhiều cơ hội để thử nghiệm những nhân tố mới. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Lê Phát có thể hi vọng vào một vị trí trong đội hình tuyển Việt Nam hướng đến Asian Cup.

Lê Phát đã cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Ở tuổi 19, chân sút quê Lâm Đồng còn đủ điều kiện tham dự tới 2 kỳ SEA Games nữa cùng vòng loại U23 châu Á 2028.