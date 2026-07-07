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Messi lập "kỷ lục buồn", sút penalty tệ nhất lịch sử World Cup

KDH
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Messi thêm một lần gây thất vọng trên chấm 11m.

Được trao cơ hội với quả penalty ở phút 21 trận đấu gặp Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026, nhưng Messi lại thực hiện không thành công.

Bước lên thực hiện với áp lực trong bối cảnh đội tuyển Argentina bị dẫn bàn, Messi dứt điểm đưa bóng đi vừa không đủ mạnh và cũng không đủ hiểm hóc. Thủ môn Mostafa Shobeir đọc tình huống tốt và đổ người chính xác để cản phá thành công.

Messi lập "kỷ lục buồn", sút penalty tệ nhất lịch sử World Cup - Ảnh 1.

Mostafa Shobeir cản phá thành công

Với quả penalty hỏng ăn này, Messi đã có tổng cộng 4 lần đá hỏng penalty tại các trận đấu thuộc VCK World Cup. Anh chính là cầu thủ bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m nhiều nhất lịch sử giải đấu (không tính các quả đá trong loạt luân lưu 11m). Đồng thời, Messi cũng là người đầu tiên hỏng penalty 2 lần trong cùng 1 kỳ World Cup.

Messi lập "kỷ lục buồn", sút penalty tệ nhất lịch sử World Cup - Ảnh 2.

Messi đá penalty khá "hên xui" tại các trận đấu World Cup

Tỉ lệ thực hiện thành công 11m của Messi tại World Cup cũng thuộc vào hàng tệ nhất. El Pulga chỉ đá thành công vỏn vẹn 4/8 quả penalty, đạt tỉ lệ 50%.

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