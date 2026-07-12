Messi làm nền cho đàn em, Argentina vào bán kết World Cup sau 120 phút đầy hỉ nộ ái ố trước Thụy Sĩ

Messi tiếp tục để lại dấu ấn với một pha kiến tạo, nhưng trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ lại được nhớ đến với nhiều tình huống bất ngờ khác.

Ngay từ những phút đầu tiên, tuyển Argentina đã cho thấy ý đồ đánh phủ đầu đối thủ. Messi hoạt động cực kỳ năng nổ, liên tục lùi sâu nhận bóng và tìm kiếm khoảng trống giữa hai tuyến của Thụy Sĩ.

Trong khi đó, đại diện châu Âu cũng không hề e ngại nhà đương kim vô địch Nam Mỹ và World Cup. Phút thứ 7, Granit Xhaka có pha băng vào bắt vô-lê đầy quyết đoán sau một tình huống bóng hai, tiếc rằng cú đá của tiền vệ 34 tuổi lại đi vọt xà ngang.

Nhưng chỉ 3 phút sau, Argentina đã tìm được bàn mở tỷ số theo cách quen thuộc. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Messi, Alexis Mac Allister chọn vị trí hoàn hảo trước khi bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại Gregor Kobel, đưa Argentina vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 10.

Thêm một lần nữa tại World Cup 2026, tuyển Argentina có được bàn thắng từ quả đá phạt góc. Và người kiến tạo tiếp tục là Messi.

Tuy vậy, sau bàn thua sớm, Thụy Sĩ mới là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Đội bóng áo đỏ tạo ra hàng loạt cơ hội đáng chú ý nhờ sự cơ động của Xhaka ở tuyến giữa và khả năng càn lướt của Embolo trên hàng công.

Phút 32, tiền đạo cắm của tuyển Thụy Sĩ có pha bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua Lisandro Martinez trước khi đối mặt Emiliano Martinez. Tuy nhiên, thủ thành của Aston Villa đã băng ra cực nhanh để cứu thua cho Argentina.

Bước sang hiệp hai, sức ép từ Thụy Sĩ ngày càng lớn hơn. Phút 50, Messi tung ra đường chọc khe cực kỳ tinh tế để Nahuel Molina thoát xuống đối mặt Kobel. Hậu vệ cánh của Argentina tung cú sút chéo góc rất nhanh nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Và đó cũng là lời cảnh báo trước khi trận đấu thực sự bùng nổ chỉ ít phút sau đó.

Phút 65, Emiliano Martinez liên tiếp cứu thua cho Argentina sau những pha dứt điểm nguy hiểm của Ndoye và Xhaka. Nhưng đến phút 67, thủ thành số một thế giới cuối cùng cũng phải vào lưới nhặt bóng.

Ricardo Rodriguez phối hợp đẹp mắt trước khi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Dan Ndoye băng xuống dứt điểm ở góc hẹp, quân bình tỷ số 1-1 cho Thụy Sĩ.

Chú thích ảnh

Trong khoảng thời gian ấy, Argentina tỏ ra lúng túng thấy rõ còn Thụy Sĩ lại chơi đầy hưng phấn với cảm giác họ hoàn toàn có thể tạo ra cú sốc lớn nhất từ đầu vòng tứ kết.

Thế nhưng bước ngoặt gây tranh cãi nhất trận đấu đã xuất hiện ở phút 72. Trong một tình huống tranh chấp với Leandro Paredes ở giữa sân, Embolo ngã xuống và trọng tài rút thẻ vàng với cầu thủ của Argentina.

Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, vị vua áo đen người Bồ Đào Nha thay đổi hoàn toàn quyết định. Ông xác định Embolo đã ngã vờ và quyết định rút thẻ vàng đối với tiền đạo của Thụy Sĩ. Trớ trên thay, đó lại là chiếc thẻ vàng thứ hai của Embolo trong trận đấu. Tiền đạo số 7 lập tức bị truất quyền thi đấu.

Máy quay truyền hình ghi lại hình ảnh Embolo ôm mặt bật khóc ngay trên sân trước khi lặng lẽ bước vào đường hầm trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội. Và cũng kể từ thời điểm đó, thế trận thay đổi hoàn toàn.

Embolo ngã vờ...

... dẫn tới việc bị thẻ vàng thứ hai.

Tiền đạo Thụy Sĩ bật khóc.

Tuyển Argentina với lợi thế hơn người đã kiểm soát hoàn toàn thế trận. Messi có cơ hội để kết liễu đối thủ ở phút 85, khi anh thoát xuống sau đường chuyền vượt tuyến của đồng đội và thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật qua đầu Kobel, nhưng thủ thành Thụy Sĩ đã bắt bài thành công. Công nghệ hỗ trợ sau đó xác định tiền đạo người Argentina đã việt vị chỉ vài centimet.

Đến phút bù giờ thứ hai, siêu sao mang áo số 10 thêm một lần khiến khán giả bật dậy khi ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút bằng chân phải. Đáng tiếc cho Argentina khi bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, thế chủ động vẫn hoàn toàn thuộc về Argentina. Đội bóng châu Âu chủ động chơi phòng ngự số đông. Nhưng rồi đến phút 112, bức tường áo đỏ bị đánh sập bởi siêu phẩm sút xa của Alvarez.

Từ cự ly hơn 20m, tiền đạo người Argentina tung ra một cú đá hiểm hóc, găm bóng vào thẳng vào cao khung thành, ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà.

Alvarez tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Những nỗ lực sau đó không thể giúp Thụy Sĩ có được bàn gỡ hòa. Thậm chí, đội bóng này còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 120+1 khi Lautaro Martinez tận dụng triệt để pha phản công để ghi bàn.

Tuyển Thụy Sĩ ngậm ngùi rời World Cup 2026 với thất bại 1-3. Trong khi đó, tuyển Argentina đi tiếp và đối thủ của họ tại bán kết sẽ là tuyển Anh.