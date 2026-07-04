Messi "giải cứu" nữ phóng viên xinh đẹp bằng 1 câu nói

Messi đã giúp nữ phóng viên người Argentina "giải oan".

Sau trận đấu giữa Argentina và Cabo Verde tại vòng 1/16 World Cup 2026, Messi đã trả lời phỏng vấn của nữ phóng viên người Argentina Sofi Martínez tại khu vực báo chí.

Trước đó, Sofi Martínez từng bị đồn đoán là đang bị đội tuyển Argentina ngầm hạn chế tiếp xúc với các cầu thủ vì vấn đề liên quan tới Messi. Tuy nhiên, Messi đã chào hỏi nữ phóng viên này bằng một câu nói hài hước: "Nếu tôi không chào cô, người ta lại nói tôi không chào cô, không nhìn cô hay không giao tiếp với cô. Nhưng nếu tôi nhìn thì cũng bị nói, nếu tôi chào cũng bị nói".

Messi và phóng viên Sofi Martínez

Tiếp theo đó, Messi trả lời những câu hỏi về trận đấu với Cabo Verde của Sofi Martínez. Sau cuộc trao đổi với Messi, Sofi Martínez tỏ ra cảm động. Nữ phóng viên 33 tuổi chia sẻ với tờ La Nacion (Argentina): "Messi không cần phải bận tâm đến những tin đồn thất thiệt, nhưng anh ấy đã lên tiếng để xua tan chúng đi".

Vào năm 2023, từng có tin đồn ác ý rằng Sofi Martínez muốn làm "người thứ ba" chen vào giữa 2 vợ chồng Messi và Antonela Roccuzzo. Nhưng mọi chuyện đã sớm được làm sáng tỏ rằng không hề có gì xảy ra. Antonela Roccuzzo còn trực tiếp nhắn tin an ủi Sofi Martínez: "Sofi, đừng lo lắng. Đừng quan tâm đến những tin đồn vô căn cứ đó".