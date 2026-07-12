Messi gây ngỡ ngàng với điểm số “trên trời”, tội đồ của Thụy Sĩ chịu thảm cảnh vì thẻ đỏ

Chơi không quá nổi bật và cũng không ghi bàn nhưng Messi vẫn bất ngờ được chấm điểm cao nhất trận.

Argentina đã vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 sau 120 phút căng thẳng để giành quyền vào bán kết World Cup 2026. Julian Alvarez tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng, hàng thủ Albiceleste chơi chắc chắn trong hiệp phụ, nhưng điều khiến không ít người hâm mộ bất ngờ lại đến từ bảng chấm điểm của Flashscore.

Tranh cãi liên quan tới Messi

Dù không ghi bàn, cũng không phải là cầu thủ tạo ra nhiều khoảnh khắc bùng nổ nhất trên sân, Lionel Messi vẫn được Flashscore chấm tới 8,7 điểm, cao nhất trong số 22 cầu thủ đá chính. Điểm số này thậm chí vượt cả Julian Alvarez hay Cristian Paredes – những người có màn trình diễn rất nổi bật.

Nếu chỉ nhìn vào thống kê bàn thắng hay kiến tạo, nhiều người có thể cho rằng Messi đã trải qua một trận đấu ở mức tròn vai. Thủ quân Argentina không trực tiếp lập công và cũng không liên tục xuất hiện trong vòng cấm đối phương như những trận đấu trước.

Không quá nổi bật và không ghi bàn nhưng Messi vẫn được chấm điểm cao nhất trận.

Khả năng, vai trò của siêu sao 39 tuổi đã được Flashcore đánh giá cao ở một khía cạnh khác. Anh Messi là trung tâm trong nhiều đợt triển khai bóng của Argentina.

Việc Messi được Flashscore chấm 8,7 điểm chắc chắn sẽ tạo ra nhiều tranh luận. Không ít người cho rằng Julian Alvarez hoặc Paredes mới là những cầu thủ nổi bật nhất của Argentina nhờ những đóng góp trực tiếp vào thế trận và kết quả.

Tuy nhiên, điểm 8,7 theo đánh giá của Flashcore vẫn là minh chứng cho tầm ảnh hưởng xuyên suốt của Messi, ngay cả khi anh không để lại dấu ấn bằng những bàn thắng như người hâm mộ kỳ vọng.

Alvarez và Paredes là điểm sáng

Ngay sau Messi là Leandro Paredes, người nhận 8,1 điểm.

Tiền vệ trung tâm của Argentina có một trận đấu cực kỳ hiệu quả khi vừa đánh chặn tốt, vừa đảm nhiệm vai trò luân chuyển bóng. Anh thắng nhiều pha tranh chấp ở khu vực giữa sân, góp phần giúp Albiceleste kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian.

Trên hàng công, Julian Alvarez được chấm 7,9 điểm. Tiền đạo của Manchester City tiếp tục cho thấy phong độ cao khi ghi bàn và liên tục khuấy đảo hàng thủ Thụy Sĩ bằng những pha di chuyển thông minh.

Alexis Mac Allister cũng chơi nổi bật với 7,8 điểm, trong khi Cristian Romero (7,7 điểm) và Emiliano Martinez (7,3 điểm) đều hoàn thành tốt nhiệm vụ ở hàng thủ.

Alvarez ghi bàn thắng vô cùng quan trọng cho Argentina.

Ở chiều ngược lại, Rodrigo De Paul chỉ nhận 6,1 điểm, còn Nahuel Molina đạt 6,3 điểm. Nicolas Tagliafico cũng có trận đấu chưa thật sự nổi bật với 6,6 điểm.

“Vết đen” của tội đồ Embolo

Bên phía Thụy Sĩ, cầu thủ được chấm điểm cao nhất là Ricardo Rodriguez với 7,9 điểm. Hậu vệ kỳ cựu có nhiều pha giải nguy quan trọng và vẫn duy trì sự chắc chắn dù đội nhà phải chịu sức ép lớn trong hiệp phụ.

Granit Xhaka nhận 7,2 điểm, tiếp tục thể hiện phẩm chất thủ lĩnh ở khu trung tuyến. Remo Freuler được chấm 6,8 điểm, trong khi thủ thành Gregor Kobel có 6,6 điểm sau nhiều pha cứu thua.

Embolo bị coi là tội đồ của Thuỵ Sĩ.

Ở hàng công, Breel Embolo lại trải qua một ngày đáng quên. Tiền đạo số một của Thụy Sĩ chỉ nhận 4,8 điểm, thấp nhất trận đấu. Anh gần như bị Cristian Romero và Nicolas Otamendi (hoặc bộ đôi trung vệ Argentina) phong tỏa hoàn toàn, không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và thường xuyên để mất bóng trong các tình huống phản công.

Bên cạnh Embolo, Sow (5,9 điểm) và Rieder (5,9 điểm) cũng không để lại nhiều dấu ấn, khiến sức tấn công của Thụy Sĩ suy giảm đáng kể khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.