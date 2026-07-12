DIỄN BIẾN Argentina vs Thụy Sĩ: Messi, Alvarez đá chính

Tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Argentina gặp Thuỵ Sĩ trong khuôn khổ Tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 8h00 ngày 12/7 (giờ Việt Nam).

Đội hình xuất phát

Dự đoán

Các mô hình dự đoán cũng đang nghiêng về khả năng Argentina giành quyền vào bán kết. Theo thống kê từ Opta Supercomputer (25.000 mô phỏng trận đấu), Argentina có 57,1% cơ hội thắng trong 90 phút, trong khi Thụy Sĩ chỉ đạt 18,7%, còn 24,2% kịch bản đưa trận đấu vào hiệp phụ. Nếu tính cả khả năng thi đấu thêm giờ và luân lưu, cơ hội đi tiếp của Argentina lên tới 69,4%, gần gấp đôi so với 30,6% của Thụy Sĩ.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia của USA Today và The Guardian cũng đồng loạt đặt niềm tin vào đại diện Nam Mỹ. Họ đánh giá Lionel Messi vẫn là nhân tố có thể tạo ra khác biệt ở những trận cầu lớn, dù đều lưu ý rằng Argentina sẽ phải cải thiện khả năng phòng ngự sau khi để thủng lưới tới 4 bàn trong hai trận đấu loại trực tiếp gần nhất. Phần lớn dự đoán nghiêng về một chiến thắng sát nút cho Argentina, với các tỷ số phổ biến là 2-1 hoặc 1-0, sau một thế trận chặt chẽ và giàu tính chiến thuật.

Argentina đang đươc đánh giá rất cao ở khả năng giành chiến thắng trước Thuỵ Sĩ.

Ghi bàn hàng đầu:

Argentina: Messi 8 bàn

Thuỵ Sĩ: Johan Manzambi 3 bàn

Đối đầu

2 đội gặp nhau 7 lần, Argentina thắng 5, hoà 2, chưa thua.

Phong độ:

Phong độ toàn thắng của Argentina trước trận.

Phong độ của Thuỵ Sĩ.

Nhận định: Khi Messi và bản lĩnh nhà vô địch đối đầu "pháo đài" châu Âu

Sau khi lần lượt vượt qua Ai Cập với tỷ số 3-2 ở vòng 1/8, Argentina sẽ bước vào thử thách lớn mang tên Thụy Sĩ tại vòng tứ kết World Cup 2026. Trên lý thuyết, đội bóng Nam Mỹ được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn. Tuy nhiên, Thụy Sĩ từ lâu đã nổi tiếng là một trong những tập thể khó bị đánh bại nhất châu Âu.

Argentina tiếp tục cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm khi Lionel Messi vẫn duy trì phong độ đỉnh cao. Siêu sao 39 tuổi không chỉ trực tiếp ghi bàn mà còn đóng vai trò nhạc trưởng trong mọi đợt lên bóng. Bên cạnh Messi, những cái tên như Julián Álvarez, Enzo Fernández hay Alexis Mac Allister đều đang chơi rất ổn định, giúp nhà đương kim vô địch Nam Mỹ sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Điểm đáng chú ý là Argentina không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Messi như trước. Họ sẵn sàng pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh và khai thác tốt hai biên. Điều này giúp đoàn quân của HLV Lionel Scaloni luôn tạo ra lượng cơ hội lớn trong mỗi trận đấu.

Chú thích ảnh

Dẫu vậy, hàng thủ Argentina vẫn để lại những nỗi lo. Hai bàn thua trước Ai Cập cho thấy đội bóng xứ Tango đôi lúc mất tập trung khi đối phương phản công tốc độ. Nếu tiếp tục mắc sai lầm tương tự, họ hoàn toàn có thể phải trả giá trước một Thụy Sĩ chơi cực kỳ thực dụng.

Thụy Sĩ đủ sức gây khó, nhưng khác biệt sẽ đến từ khoảnh khắc ngôi sao

Không phải ngẫu nhiên Thụy Sĩ góp mặt ở tứ kết. Đại diện châu Âu vừa loại Colombia sau loạt luân lưu đầy bản lĩnh, đồng thời giữ sạch lưới suốt 120 phút. Đó là minh chứng rõ ràng cho sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự mà HLV Murat Yakin xây dựng.

Thụy Sĩ sở hữu lối chơi giàu kỷ luật, hàng tiền vệ hoạt động bền bỉ cùng khả năng phòng ngự khu vực rất tốt. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Granit Xhaka hay Manuel Akanji sẽ là điểm tựa để đội bóng áo đỏ hạn chế sức sáng tạo của Messi và các đồng đội.

Kịch bản dễ thấy là Thụy Sĩ sẽ chủ động lùi sâu, nhường quyền kiểm soát bóng cho Argentina rồi chờ thời cơ phản công. Đây cũng là cách họ từng khiến nhiều ông lớn châu Âu gặp rất nhiều khó khăn ở các giải đấu lớn.

Dẫu vậy, sự khác biệt giữa hai đội vẫn nằm ở chất lượng của các cá nhân. Argentina sở hữu nhiều cầu thủ có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc xuất thần. Khi thế trận giằng co, một đường chuyền của Messi, một cú sút xa của Enzo Fernández hay pha băng cắt của Julián Álvarez đều có thể trở thành bước ngoặt.

Nếu thi đấu đúng phong độ và duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự, Argentina vẫn là đội có nhiều khả năng giành vé vào bán kết hơn. Tuy nhiên, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu chặt chẽ, giàu tính chiến thuật và khó xuất hiện cơn mưa bàn thắng.

Dự đoán: Argentina sẽ thắng và đi tiếp vào bán kết

Cầu thủ đáng chú ý: Lionel Messi. Trong những trận cầu loại trực tiếp, đẳng cấp của thủ quân Argentina luôn là yếu tố tạo nên khác biệt. Nếu Messi tiếp tục tỏa sáng, cánh cửa vào bán kết sẽ rộng mở với đội bóng xứ Tango.



