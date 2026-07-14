"Messi đá bóng, con đi bán hàng" - Gặp cậu bé 9 tuổi với tiếng rao bán trứng sau giờ học khiến cả con hẻm chờ mỗi chiều

Sau mỗi buổi tan học, cậu bé 9 tuổi lại đội nón bảo hiểm, đạp chiếc xe nhỏ len lỏi khắp con hẻm để rao bán trứng phụ mẹ. Những câu vè ngẫu hứng, tiếng rao trong trẻo cùng sự lạc quan của em không chỉ giúp quán đông khách hơn mà còn kể một câu chuyện rất đời về hai mẹ con cùng nhau qua ngày mưu sinh.

Clip: Di Anh

Cậu bé 9 tuổi và những lời rao khiến cả con hẻm chờ đợi mỗi chiều

Với nhiều người sống trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Duyệt (phường Gia Định, TP.HCM), hình ảnh cậu bé Sam (tên thật Nguyễn Phước Quý K., 9 tuổi) đội nón bảo hiểm, đạp xe đi rao bán trứng sau giờ học đã trở nên quen thuộc.

Điều khiến mọi người nhớ nhất không chỉ là chiếc xe đạp nhỏ hay giỏ trứng được buộc phía sau yên xe, mà là những câu rao dí dỏm, ngẫu hứng vang lên mỗi ngày.

Cậu bé Sam 9 tuổi nổi tiếng với những câu rao bán trứng trong con hẻm nhỏ tại TP.HCM (Ảnh: Di Anh)

Có hôm Sam cất giọng:

"Trứng xả xui, trứng may mắn đây." "Nắng mưa là chuyện của trời. Ăn một quả trứng cho đời thêm vui".

Lúc khác, cậu bé lại bắt nhịp theo không khí World Cup:

"World Cup thì có đá banh

Messi đá bóng, con đi bán hàng

Trứng lộn, trứng dữa tuyệt vời

Vừa ăn vừa hát cả nhà cùng vui!"

Hay những câu rao đầy chất "thơ đường phố":

"Hung dữ tựa như hổ, hỏi vô đâu?

Trứng lộn thiếu muối, còn đâu vị đời.

Mua năm tặng một thấy lời,

Nhanh nhanh quẹo lựa Fuji kính mời!"

Điều thú vị là gần như ngày nào Sam cũng tự nghĩ ra lời mới.

"Mỗi ngày con cũng ra một câu khác nhau. Con thường thu vào cái loa này rồi bỏ cái loa sau xe, xong con chạy quanh" cậu bé hồn nhiên kể.

Những lời rao phát ra từ chiếc loa nhỏ cùng hình ảnh Sam hào hứng đạp xe quanh con hẻm dần trở thành một phần quen thuộc của nhịp sống nơi đây. Nhiều người bảo rằng, chỉ cần không nghe tiếng rao của Sam là thấy con hẻm hôm ấy thiếu đi điều gì đó.

Không chỉ gây thích thú cho hàng xóm, những đoạn clip ghi lại tiếng rao của cậu bé còn thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Thế nhưng phía sau sự nổi tiếng bất ngờ ấy vẫn là một câu chuyện rất giản dị: sau giờ học, một cậu bé phụ mẹ bán hàng bằng tất cả sự hồn nhiên và nhiệt tình của mình.

"Con chỉ mong nhiều người biết đến trứng hơn để hai má con có thêm thu nhập"

Nhìn con trai rong ruổi khắp xóm với chiếc xe đạp nhỏ, chị Trần Ngọc Trang (36 tuổi) nói Sam giống như "chiếc đồng hồ báo thức" của cả khu phố.

"Việc Sam đi rao loa nó giống như cái đồng hồ báo thức vậy đó. Nếu mọi người không nghe tiếng rao ở khu vực quanh đây thì sẽ nghĩ hôm nay trứng không có bán."

Theo chị Trang, những ngày đầu mở quán, chính chiếc loa phát chương trình khuyến mãi đã giúp cửa hàng được nhiều người biết đến.

Tiệm trứng của mẹ con bé Sam được nhiều người biết đến (Ảnh: Di Anh)

"Lúc mới bán thì mình mở ra chương trình 1.000 đồng/một trứng. Trứng rất tươi, rất sạch, từ trại chở lên. Thế là một đồn mười, mười đồn trăm. Người trong khu chợ nghe có trứng mới khai trương bán giá rẻ thì kháo nhau tới mua. Chỉ khoảng hai, ba ngày là cả chợ biết có vựa trứng này xuất hiện."

Sau này, khi Sam bắt đầu tự sáng tác những câu rao vui tai rồi chạy xe đi bán, hình ảnh của cậu bé lại trở thành "gương mặt nhận diện" đặc biệt của tiệm trứng nhỏ.

Nhắc đến con trai, chị Trang nhiều lần dừng lại vì xúc động: "Sam rất năng lượng. Lúc nào nó cũng lạc quan được hết."

Ít ai biết, phía sau sự tích cực ấy là những năm tháng hai mẹ con cùng trải qua không ít biến cố.

"Sau nhiều biến cố về tiền bạc và tài chính, mình từng tính đi làm dự án thêm một lần nữa. Nhưng đúng lúc đó, Sam bước vào giai đoạn phát triển quan trọng nên mình rất trăn trở. Cuối cùng, mình quyết định ở lại TP.HCM để đồng hành cùng con."

Chị tin rằng quyết định ấy là đúng.

"Cuộc sống của hai má con thời điểm này có thể từng chút phát triển có lẽ nhờ vào sự tích cực của Sam, nhờ sự luôn lạc quan yêu đời của nó."

Ảnh: Di Anh

Với chị Trang, việc để con phụ bán hàng không phải để con gánh vác mưu sinh, mà là cách dạy con biết lao động và tự lập từ nhỏ.

"Con sẽ không có tư duy ỷ lại hay bám vào ai. Tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ. Đầu tiên là một sự trải nghiệm. Từ trải nghiệm tạo thành thói quen, rồi từ thói quen sẽ hình thành kỷ luật."

Về phần mình, Sam luôn nhắc đến mẹ bằng sự biết ơn rất bình dị: "Má con là người chỉ cho con những bước đầu tiên. Sau này khi con đã nắm được hết rồi thì con sẽ làm tiếp những việc đó bằng những kiến thức đầu tiên mà má dạy."

Ngay cả khi bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, điều cậu bé quan tâm cũng rất giản dị.

"Khi Sam được viral thì bé cũng không biết gì cả," chị Trang kể. "Mình nói với con là có nhiều người biết tới con hơn, quan tâm con hơn. Bé chỉ cười rồi nói: 'Ô vậy hả, tuyệt quá! Vậy thì con cũng mong là người ta sẽ biết tới trứng nhiều hơn để hai má con mình có thêm thu nhập'."

Có lẽ cũng vì suy nghĩ đơn giản ấy mà mỗi buổi chiều, tiếng rao của Sam vẫn đều đặn vang lên giữa con hẻm nhỏ. Không chỉ là lời mời mua vài quả trứng, đó còn là âm thanh của một tuổi thơ biết sẻ chia, của tình mẹ con và của niềm lạc quan đủ sức khiến những người đi ngang cũng bất giác mỉm cười.