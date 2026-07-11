Merino lại hóa người hùng phút 88, Tây Ban Nha hạ Bỉ "nghẹt thở" để đại chiến Pháp ở bán kết

Fabian Ruiz mở tỷ số, De Ketelaere gỡ hòa cho Bỉ trước khi Mikel Merino tỏa sáng ở phút 88, đưa Tây Ban Nha thắng 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026 gặp tuyển Pháp.

Kịch bản nghẹt thở và khoảnh khắc định đoạt của Merino

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ diễn ra đúng với kỳ vọng của người hâm mộ khi hai đội cống hiến một màn so tài giàu tốc độ, kỹ thuật và đầy cảm xúc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng vượt trội nhờ khả năng luân chuyển ở tuyến giữa. Những pha xử lý kỹ thuật của Lamine Yamal liên tục khiến hàng thủ Bỉ phải lùi sâu chống đỡ.

Sức ép của La Roja cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 30. Tây Ban Nha mở tỷ số sau một pha phối hợp đầy sắc nét. Lamine Yamal thực hiện đường chuyền thông minh để Pedro Porro băng xuống bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong. Dani Olmo dứt điểm một chạm, buộc Courtois phải trổ tài cản phá. Tuy nhiên, Fabian Ruiz đã xuất hiện đúng lúc, lao vào đá bồi cận thành. Dù một hậu vệ Bỉ nỗ lực phá bóng ngay trên vạch vôi, bàn thắng vẫn thuộc về Tây Ban Nha.

Bị dẫn bàn, tuyển Bỉ không hề hoảng loạn. Đội bóng áo đỏ tăng tốc ở hai biên và liên tục tổ chức những pha phản công nguy hiểm. Bỉ tìm được bàn gỡ ở phút 41 sau một pha lên bóng đầy tốc độ. Từ cánh phải, Timothy Castagne thực hiện quả tạt có độ chính xác cao để Charles De Ketelaere băng vào đánh đầu dũng mãnh, không cho Unai Simón bất kỳ cơ hội cản phá nào. Bàn thắng này cũng chấm dứt chuỗi trận giữ sạch lưới của Tây Ban Nha, khi đây là lần đầu tiên La Roja phải vào lưới nhặt bóng tại World Cup 2026.

Hiệp hai diễn ra với tốc độ rất cao. Tây Ban Nha vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Bỉ cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái. Hai đội tạo ra không ít cơ hội, khiến trận đấu trở nên căng thẳng trong từng phút.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 88. Từ ngoài vòng cấm, Pau Cubarsí bất ngờ tung cú sút xa đưa bóng đập đất khiến thủ môn Senne Lammens không thể bắt dính. Ngay lập tức, Mikel Merino lao vào rất nhanh, tung cú đá bồi cận thành đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha.

Courtois chấn thương và Lammens vào bắt thay nhưng cả 2 thủ môn của Bỉ đều bị thủng lưới với cùng 1 kịch bản.

Bàn thắng ở thời điểm nhạy cảm ấy không chỉ đánh gục tinh thần của Bỉ mà còn đưa Tây Ban Nha tiến vào bán kết một cách đầy kịch tính.

Yamal tiếp tục thể hiện ấn tượng, Merino lại chứng minh giá trị

Chiến thắng của Tây Ban Nha là kết quả của một màn trình diễn giàu bản lĩnh và có chiều sâu đội hình.

Lamine Yamal một lần nữa trở thành tâm điểm. Dù không trực tiếp ghi bàn, tài năng trẻ này liên tục tạo ra đột biến bằng những pha đi bóng táo bạo và các đường chuyền mở ra khoảng trống cho đồng đội. Mỗi lần Yamal có bóng, hàng thủ Bỉ đều phải bố trí ít nhất hai cầu thủ theo kèm.

Yamal được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Ở tuyến giữa, Fabian Ruiz tiếp tục chứng minh tầm quan trọng của mình. Không chỉ ghi bàn mở tỷ số, tiền vệ này còn đóng vai trò nhạc trưởng, giúp Tây Ban Nha duy trì nhịp độ và kiểm soát khu vực trung tuyến.

Trong khi đó, Mikel Merino tiếp tục cho thấy phẩm chất của một cầu thủ biết xuất hiện ở thời khắc quyết định. Chỉ vừa vào sân từ băng ghế dự bị, anh đã tạo nên khác biệt. Bàn thắng ở phút 88 là minh chứng cho khả năng chọn vị trí, sự lạnh lùng và bản lĩnh của Merino.

Phía bên kia chiến tuyến, Bỉ cũng xứng đáng nhận được những lời khen. De Ketelaere chơi năng nổ và ghi bàn gỡ hòa quan trọng, trong khi tập thể Quỷ đỏ đã có một trận đấu kỷ luật, biết cách gây khó khăn cho đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, việc thiếu đi sự sắc bén ở những thời điểm quyết định khiến họ phải trả giá.

Chờ đợi đại chiến Pháp - Tây Ban Nha

Chiến thắng trước Bỉ đưa Tây Ban Nha bước vào trận bán kết trong mơ với tuyển Pháp.

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng sở hữu dàn cầu thủ thuộc loại xuất sắc nhất thế giới. Một bên là Tây Ban Nha với lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng, được dẫn dắt bởi những cái tên như Yamal, Fabian Ruiz... Bên kia là tuyển Pháp giàu tốc độ, sức mạnh và khả năng chuyển trạng thái đáng sợ với những ngôi sao hàng đầu như Mbappe, Dembele, Olise...

Trận đấu này cũng hứa hẹn là màn so tài giữa hai trường phái bóng đá. Tây Ban Nha sẽ tìm cách áp đặt thế trận bằng những đường chuyền ngắn và khả năng cầm bóng vượt trội, trong khi Pháp luôn cực kỳ nguy hiểm trong những pha phản công chỉ cần vài nhịp chạm.

Sau khi vượt qua một tuyển Bỉ đầy khó chịu bằng bản lĩnh và sự tỏa sáng đúng lúc của Merino, Tây Ban Nha rõ ràng đã phát đi thông điệp mạnh mẽ. Nhưng trước mắt La Roja sẽ là thử thách lớn hơn rất nhiều mang tên tuyển Pháp, trận đấu có thể quyết định ai xứng đáng góp mặt ở chung kết World Cup 2026.