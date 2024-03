Mercedes xả lô xe sản xuất 2022: Giảm cao nhất 719 triệu, C-Class giá từ 1,388 tỷ, GLB rẻ hơn cả GLC

Ngày 1/3, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) công bố chương trình ưu đãi áp dụng cho nhiều mẫu xe đang bán chính hãng, bao gồm cả xe lắp ráp và xe nhập khẩu. Số xe này có điểm chung là sản xuất 2022.

Cụ thể, 3 phiên bản C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus và C 300 AMG của Mercedes-Benz C-Class có giá bán mới lần lượt 1,388 tỷ đồng, 1,588 tỷ đồng và 1,888 tỷ đồng, giảm 210-260 triệu đồng so với giá đề xuất. Như vậy, C-Class hiện có giá khởi điểm thấp hơn BMW 3-Series (từ 1,435 tỷ đồng).

Phiên bản Mercedes-Benz Giá cũ Giá mới Mức giảm Mercedes-Benz C 200 Avantgarde 1,599 tỷ 1,388 tỷ 210 triệu Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Plus 1,849 tỷ 1,588 tỷ 260 triệu Mercedes-Benz C 300 AMG 2,099 tỷ 1,888 tỷ 210 triệu Mercedes-Benz E 180 2,159 tỷ 1,888 tỷ 270 triệu Mercedes-Benz E 200 Exclusive 2,54 tỷ 2,222 tỷ 317 triệu Mercedes-Benz E 300 AMG 3,209 tỷ 2,888 tỷ 320 triệu Mercedes-Benz GLE 450 4Matic 4,669 tỷ 3,999 tỷ 669 triệu Mercedes-Benz GLE 450 4Matic (V1) 4,609 tỷ 3,939 tỷ 669 triệu Mercedes-Benz GLE 450 4Matic (V2) 4,559 tỷ 3,889 tỷ 669 triệu Mercedes-Benz GLB 200 AMG 2,089 tỷ 1,658 tỷ 430 triệu

Tiếp đến dòng E-Class, người mua tiết kiệm được 270-320 triệu đồng. Mẫu E 300 AMG cao cấp nhất có giá sau ưu đãi là 2,888 tỷ đồng. Mercedes-Benz GLB 200 hưởng ưu đãi 430 triệu đồng, giá thực tế về mức 1,658 tỷ đồng.

GLE là mẫu xe có mức giảm cao nhất trong dải sản phẩm của Mercedes-Benz.

Ngoài các mẫu xe nêu trên, hãng xe Đức cũng áp dụng mức giảm 669 triệu đồng dành cho mẫu SUV GLE. Cụ thể, GLE 450 có mức giá sau ưu đãi 3,999 tỷ đồng, bản V1 giá 3,939 tỷ đồng và bản V2 giá 3,889 tỷ đồng.

Sự khác biệt giữa 3 phiên bản nêu trên nằm ở trang bị khi GLE 450 là bản có đầy đủ trang bị nhất. Bản V1 lược bỏ cụm đèn pha Multi-Beam, thay thế bằng hệ thống "full" LED High Performance. Bản V2 tương tự V1, nhưng lược bỏ tính năng nhớ ghế.

Phiên bản Mercedes-AMG Giá cũ Giá mới Mức giảm Mercedes-AMG A 35 4Matic 2,429 tỷ 1,999 tỷ 429 triệu Mercedes-AMG GLB 35 4Matic 2,849 tỷ 2,228 tỷ 620 triệu Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+ 3,430 tỷ 2,999 tỷ 430 triệu Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ 5,749 tỷ 5,188 tỷ 560 triệu Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ Coupe 6,719 tỷ 5,999 tỷ 719 triệu

Không chỉ các mẫu Mercedes-Benz, series xe thể thao Mercedes-AMG cũng nằm trong chương trình ưu đãi lần này. Mẫu xe có mức giảm sâu nhất là Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ 4 Door lên tới 719 triệu đồng, giá thực tế còn 5,999 tỷ đồng.

Ngoài ra, các mẫu Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+, GLB 35 4Matic, A 35 4Matic, GLE 53 4Matic+ cũng được hưởng ưu đãi 429-620 triệu đồng. Chương trình ưu đãi lần này không xuất hiện các mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach hay xe điện Mercedes-EQ.