Mercedes sắp ra mắt 3 xe mới tại Việt Nam: SL 63 giá 12,29 tỷ, Maybach EQS 680 SUV đáng chờ với giới nhà giàu

Ông Brad Kelly, Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, xác nhận kế hoạch ra mắt 3 mẫu xe C 63 S E Performance, SL 63 S E Performance và các dòng xe Maybach thuần điện mới trong năm nay. "Dòng xe Maybach thuần điện mới" mà người đứng đầu Mercedes-Benz Việt Nam nhắc tới có lẽ là Maybach EQS 680 SUV, bởi đây là mẫu Maybach thuần điện duy nhất trên toàn cầu ở thời điểm hiện tại.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance

C 63 S E Performance từng được Mercedes-Benz lên kế hoạch ra mắt thị trường Việt Nam cuối năm 2023, nhưng thực tế kế hoạch đã lùi sang năm 2024. Đây là phiên bản cao cấp, mạnh và đắt nhất của dòng C-Class, xếp trên C 43 S Performance (giá 2,96 tỷ đồng).

C 63 S E Performance là phiên bản cao cấp, mạnh và đắt nhất của dòng C-Class.

Xe trang bị động cơ tăng áp kép 2.0L, 4 xy-lanh, do AMG cung cấp (công suất 470 mã lực) kết hợp với mô-tơ điện gắn cầu sau (công suất 201 mã lực). Tổng công suất toàn hệ thống là 671 mã lực và mô-men xoắn 1.020 Nm. Con số này cao hơn nhiều so với công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm của "đàn em" C 43 S Performance. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây. Tốc độ tối đa 280 km/h. Khi vận hành thuần điện, mẫu xe này lăn bánh quãng đường dài nhất 13 km với tốc độ tối đa 125 km/h. Pin có thể sạc ngoài.

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance đã được công bố giá bán 12,29 tỷ đồng hồi tháng 11/2023, nhưng khách hàng phải chờ đến năm nay xe mới về Việt Nam. Nếu như C 63 S E Performance là phiên bản cao cấp, mạnh và đắt nhất của dòng C-Class, thì với dòng SL-Class, mẫu xe đỉnh bảng là SL 63 S E Performance.

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance có giá 12,29 tỷ đồng tại Việt Nam.

Điểm nổi bật của mẫu xe này là động cơ V8 4.0L Biturbo được lắp ráp thủ công bởi AMG, cho công suất 816 mã lực và mô-men xoắn 1.420 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và hộp số tự động 9 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây, tốc độ tối đa 315 km/h.

Vẫn sở hữu thiết kế roadster 2+2, ngoại hình SL 63 S E Performance nổi bật hơn SL 43 nhờ sở hữu các ốp carbon đến từ gói ngoại thất AMG Carbon Package. Ngoài ra, xe cũng được trang bị bộ mâm hợp kim thể thao AMG 21 inch, thiết kế đa chấu và sơn đen nhám.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV

So với EQS SUV thông thường, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV có thể nhận diện thông qua thiết kế tản nhiệt riêng, ngoại thất 2 tông màu tách biệt trên - dưới, mâm 6 chấu 22 inch, thềm cửa gắn đèn và huy hiệu Maybach trên cột C.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV là phiên bản xa xỉ của EQS580 SUV.

EQS SUV thông thường có 3 tùy chọn động cơ điện với công suất cao nhất 536 mã lực, trong khi Mercedes-Maybach EQS 680 SUV nâng công suất lên tới 649 mã lực và mô-men xoắn tăng từ 850 lên 950 Nm. Thời gian tăng tốc 0-96 km/h của mẫu SUV siêu sang thuần điện này là 4,4 giây. Tầm vận hành 600 km.

Hành khách ngồi trên Mercedes-Maybach EQS 680 có thể hít thở mùi nước hoa nhè nhẹ từ máy phun nước hoa, lắng nghe âm hưởng của dàn 15 loa Burmester 4D, tận hưởng nước ấm từ khay đựng cốc có tính năng sưởi hay đọc sách dưới ánh sáng của hệ thống đèn nền chủ động tạo thành từ 253 đèn LED.

Hàng ghế sau của Mercedes-Maybach EQS 680 SUV bọc da thân thiện môi trường đồng thời có lỗ thông hơi, tính năng mát xa, sưởi cổ và vai hành khách. Cũng ở vị trí này, hành khách được tận hưởng màn hình thông tin giải trí 11,2 inch riêng, nơi họ có thể điều chỉnh hệ thống định vị để chỉ dẫn người lái. Tại táp lô, giao diện 3 màn hình khổng lồ MBUX Hyperscreen vốn là lựa chọn cao cấp trên EQS và là trang bị tiêu chuẩn trên Maybach EQS.