Mercedes-Maybach S-Class đời mới thêm phiên bản đặc biệt ở gần Việt Nam với nhiều chi tiết tối màu

Mercedes-Maybach S 580 e vừa được giới thiệu tại Thái Lan với gói nâng cấp Night Series mới, tập trung vào diện mạo tối màu cùng nhiều chi tiết cá nhân hóa sang trọng hơn. Xe tiếp tục sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, đồng thời duy trì cấu hình trục cơ sở dài đặc trưng của dòng Maybach S-Class.

Mercedes-Maybach S 580 e Night Series ra mắt tại Thái Lan. Ảnh: Autolifethailand

Tại thị trường Thái Lan, Mercedes-Maybach S 580 e facelift Night Series có giá khởi điểm khoảng 11,2 triệu Baht, tương đương hơn 9 tỷ đồng. Đây là phiên bản CKD lắp ráp nội địa, giúp mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với các cấu hình nhập khẩu nguyên chiếc trước đây.

Điểm nhấn lớn nhất trên phiên bản Night Series nằm ở phong cách thiết kế tối màu. Ngoại thất xuất hiện nhiều chi tiết sơn đen bóng và chrome tối màu tại lưới tản nhiệt, cản trước, bộ mâm hay các đường viền thân xe. Logo Maybach cùng nhiều chi tiết nhận diện cũng được xử lý theo phong cách “dark luxury” tương tự các dòng xe siêu sang mới nhất.

Ngoại thất tối màu là điểm nhấn của bản Night Series. Ảnh: Autolifethailand

Khoang cabin tiếp tục là điểm mạnh của Maybach S-Class với cấu hình 4 chỗ thương gia, ghế thương gia phía sau có thể ngả sâu, tích hợp massage, sưởi và làm mát. Nội thất phối màu tương phản cùng các vật liệu da cao cấp và ốp trang trí riêng cho bản Night Series giúp chiếc sedan siêu sang này tạo khác biệt rõ rệt so với S-Class tiêu chuẩn.

Khoang cabin vẫn đậm chất thương gia hạng sang. Ảnh: Autolifethailand

Về vận hành, Mercedes-Maybach S 580 e sử dụng động cơ 3.0L 6 xy-lanh tăng áp kết hợp mô-tơ điện theo cấu hình plug-in hybrid. Tổng công suất đạt khoảng 500 mã lực, đi kèm hệ dẫn động 4MATIC và hộp số tự động 9 cấp. Xe có khả năng di chuyển thuần điện trong quãng ngắn nhằm tăng tính êm ái khi vận hành trong đô thị.

So với các mẫu sedan siêu sang truyền thống dùng động cơ V8 hoặc V12, việc Maybach chuyển sang công nghệ hybrid cho thấy xu hướng điện hóa đang ngày càng rõ nét ngay cả ở phân khúc xe siêu sang cỡ lớn.

Trong vài năm gần đây, Thái Lan đang trở thành một trong những trung tâm sản xuất xe sang của Mercedes-Benz tại Đông Nam Á. Việc lắp ráp nội địa các dòng Maybach giúp thương hiệu Đức mở rộng tệp khách hàng, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trước những đối thủ như BMW 7 Series hay Rolls-Royce Ghost.

Maybach S 580 e được lắp ráp nội địa tại Thái Lan. Ảnh: Autolifethailand

Dù chưa có thông tin về khả năng phân phối chính hãng tại Việt Nam, Mercedes-Maybach S 580 e Night Series được xem là mẫu xe có nhiều tiềm năng xuất hiện thông qua diện nhập khẩu tư nhân, đặc biệt khi nhu cầu đối với sedan siêu sang tại Việt Nam vẫn đang tăng trưởng mạnh trong nhóm khách hàng doanh nhân.

