Mercedes F1 thử nghiệm nhựa sinh học ngay trên đường đua Baku

Tại chặng đua Azerbaijan Grand Prix, chiếc xe W16 số 63 của đội Mercedes-AMG PETRONAS F1 đã về đích ở vị trí thứ hai với một chi tiết đặc biệt: Tấm chắn bánh sau được làm từ sợi carbon kết hợp với nhựa sinh học – trong đó 30% thành phần là vật liệu có nguồn gốc sinh học.

Tấm chắn bánh sau làm từ nhựa sinh học xuất hiện trên xe đua Mercedes tại Azerbaijan Grand Prix - bước tiến xanh trong thế giới tốc độ. (Nguồn: F1insider)

Đây là lần đầu tiên đội Mercedes thử nghiệm vật liệu sinh học trong điều kiện thi đấu thực tế. Việc áp dụng loại nhựa mới vào bộ phận khí động học phức tạp như ống dẫn phanh sau cho thấy tiềm năng của vật liệu tái tạo trong môi trường hiệu suất cao. Đội đặt mục tiêu đạt net zero vào năm 2040.

Toto Wolff, CEO của đội Mercedes F1, khẳng định: “Dự án này không chỉ thể hiện cam kết của chúng tôi với tính bền vững, mà còn cho thấy vai trò của F1 như một nơi thử nghiệm công nghệ tiên phong có thể lan tỏa sang nhiều ngành công nghiệp khác”.

Dự án được thực hiện cùng Syensqo, công ty chuyên về vật liệu composite. Alice Ashpitel, Trưởng bộ phận Bền vững của Mercedes F1, chia sẻ: “Việc tích hợp nhựa sinh học vào sợi carbon là một bước đột phá, đặc biệt khi nguyên liệu được tái chế từ phụ phẩm sản xuất biodiesel”.

Chủ tịch Syensqo Composite Materials, ông Rodrigo Elizondo, cho biết: “Việc thay thế các thành phần từ dầu mỏ bằng nguyên liệu tái tạo không chỉ tạo ra tính tuần hoàn trong thiết kế sản phẩm, mà còn mở ra hướng đi mới cho các ngành công nghiệp hiệu suất cao”.