Mercedes đi đón dâu lao xuống rãnh đào đường ở Hưng Yên, tình trạng người trên xe ra sao?

Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc ô tô Mercedes E300 biển số 30L-258.XX đang di chuyển thì phần bánh xe trượt xuống rãnh ven đường, dẫn đến xe bị lật ngửa.

Chiều 18/10, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một chiếc ô tô Mercedes trang trí như xe dâu bị lật ngang dưới rãnh đào đường. Theo hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, nhiều người có mặt đã lập tức chạy đến hỗ trợ. Sự việc được cho là xảy ra tại Hưng Yên. Nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng và cầu chúc những người trong xe đều bình an.

Theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ, nhân chứng cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 18/10 trên trục đường nối từ chợ Đồng Than đến ĐT376 (thuộc xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên).

Hiện trường vụ việc.

Thời điểm trên, chiếc ô tô Mercedes E300 biển số 30L-258.XX đang di chuyển thì phần bánh xe trượt xuống rãnh ven đường, dẫn đến xe bị lật ngửa. Người dân đã hỗ trợ đưa người trên xe gồm cô dâu ra khỏi xe. Khu vực xảy ra sự việc hiện đang thi công hạ tầng dẫn đến phải đào những rãnh lớn ven đường, sâu hơn 1m.

Cũng theo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND xã Hoàn Long thông tin, vụ việc không gây thương vong và gia đình đã tự khắc phục.