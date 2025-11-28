Mercedes CLK-GTR Roadster giá quy đổi 342 tỷ đồng bị tịch thu, lai lịch chủ xe khiến ai cũng ngỡ ngàng

Không phải lúc nào FBI cũng sở hữu một món “bảo vật” vừa đắt đỏ vừa độc nhất như Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster đời 2002. Đây là một trong chỉ 26 chiếc CLK-GTR được sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn homologation, và đặc biệt là chỉ có 6 chiếc thuộc phiên bản roadster, khiến nó trở thành “huyền thoại” trong thế giới siêu xe và luôn được các nhà sưu tầm thèm khát.

Chiếc Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster được xem như "báu vật" của làng xe thế giới. Ảnh: Carscoops

Hành trình của chiếc xe này lại càng trở nên ly kỳ khi nó vô tình trở thành “nhân chứng sống” trong một vụ án xuyên quốc gia. Theo thông tin từ FBI, giá trị của chiếc CLK-GTR Roadster lên tới 13 triệu USD. Đây không phải con số bị thổi phồng, bởi giá trị thực tế của dòng xe này trên thị trường siêu xe luôn ở mức đỉnh cao. Chiếc xe bị thu giữ trong một cuộc đột kích liên quan trực tiếp tới Ryan Wedding – cựu vận động viên trượt tuyết của đội tuyển Canada từng góp mặt tại Olympic 2002, hiện bị cáo buộc điều hành đường dây buôn ma túy và rửa tiền quy mô toàn cầu.

Dưới lớp vỏ của CLK-GTR là khối động cơ V12 dung tích 6,9 lít, công suất nguyên bản lên tới 604 mã lực (450 kW) và mô-men xoắn 775 Nm. Sức mạnh này chỉ truyền tới bánh sau thông qua hộp số tay tuần tự 6 cấp, biến chiếc xe thành một “chiến binh đường phố” thực thụ. Trong khi nhiều mẫu xe thể thao hiện đại được quảng bá là “xe đua hợp pháp chạy đường phố”, thì CLK-GTR thực sự là đại diện cuối cùng của kỷ nguyên siêu xe analog thuần chất.

Xe sở hữu công suất ấn tượng dù sản xuất năm 2002. Ảnh: Carscoops

Vụ việc càng gây chú ý bởi mối liên hệ giữa siêu xe và nhân vật chính của vụ án – Ryan Wedding. Người đàn ông này từng đại diện cho Canada tại Olympic 2002 với tư cách vận động viên trượt tuyết. Tuy nhiên, từ vị trí trên bục vinh quang thể thao, Wedding bị cáo buộc đã chuyển sang điều hành một tổ chức tội phạm với mạng lưới buôn bán “hàng tấn cocaine” vào nội địa Mỹ, đồng thời rửa số tiền khổng lồ thu về từ hoạt động phi pháp.

Hiện tại, Wedding đã lọt vào danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI với mức thưởng lên tới 15 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ được anh ta. Không còn là biểu tượng của thể thao, Wedding giờ đây là cái tên nổi bật trên “bảng vàng” truy nã quốc tế.

Bên cạnh đó, chiến dịch vây bắt vừa qua còn khiến 10 bị cáo khác bị bắt giữ trên nhiều quốc gia khác nhau. Theo các cơ quan chức năng, những tài sản giá trị như chiếc Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster bị thu giữ được coi là “thành quả” của hoạt động rửa tiền và buôn lậu ma túy của Wedding cùng đồng bọn. Tuy nhiên, chi tiết về mối liên hệ trực tiếp giữa Wedding và chiếc xe vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải.

Xe nhiều khả năng sẽ bị mang đi đấu giá. Ảnh: Carscoops

Nếu mọi cáo buộc được xác nhận và chiếc xe bị tịch thu hợp pháp, CLK-GTR có thể sẽ được bán đấu giá dưới sự giám sát của chính phủ Mỹ. Trong quá khứ, các siêu xe như Lamborghini, Ferrari hay McLaren từng bị thanh lý qua các phiên đấu giá kiểm soát chặt chẽ. Thế nhưng, với độ hiếm có và câu chuyện ly kỳ phía sau, chủ nhân tiếp theo của CLK-GTR Roadster sẽ không chỉ sở hữu một siêu xe, mà còn cầm trong tay một phần lịch sử tội phạm nổi tiếng toàn cầu.