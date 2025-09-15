Mercedes-Benz V-Class sắp thêm bản thuần điện: Có màn hình to như GLC vừa ra mắt, ti vi 4K ở phía sau, chạy 500km không cần sạc

Hãng xe Đức đang tích cực triển khai chiến lược VAN.EA (Van Electric Architecture), một nền tảng xe điện hoàn toàn mới được thiết kế dành riêng cho dòng xe van tương lai. Cả VLE và VLS đều là sản phẩm của nỗ lực này. Nhiều nguyên mẫu VLE đã được phát hiện đang thử nghiệm với lớp ngụy trang.

Lấy cảm hứng từ mẫu concept Vision V gây tranh cãi của Mercedes, VLE đã tiết chế bớt những đường nét táo bạo nhưng vẫn giữ lại một số chi tiết đặc trưng. Phần đầu xe vẫn nổi bật với lưới tản nhiệt hình khối được bao quanh bởi cụm đèn định vị ban ngày mô phỏng logo ngôi sao 3 cánh. Cản trước mạ chrome.

Phác họa Merces-Benz VLE. Ảnh: Carscoops

Thân xe mang đến một dáng vẻ năng động với phần kính sau vuốt xuống tương tự như Mercedes R-Class. Đường gân dọc thân xe được làm nổi bật ở khu vực bánh trước và sau, giảm bớt sự đơn điệu thường thấy ở các mẫu MPV khác. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu hình vòng cung được kế thừa gần như hoàn toàn từ bản concept, trong khi các cạnh cửa sau được vát cong tạo nên vẻ ngoài ba chiều, sắc nét hơn.

Nội thất của VLE sẽ kế thừa nhiều yếu tố thiết kế từ Vision V Concept và EQS, bao gồm màn hình MBUX Hyperscreen kích thước lớn giống mẫu GLC vừa ra mắt, sử dụng hệ điều hành MB.OS mới nhất. Không gian nội thất được chế tác từ các vật liệu cao cấp và bền vững, bao gồm da tái chế và gỗ tự nhiên. Bố trí chỗ ngồi của VLE sẽ linh hoạt với ba hàng ghế, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng đông người. Trong khi đó, VLS hướng đến đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ tài xế riêng với ghế ngồi kiểu thuyền trưởng, không gian tựa như phòng chờ và bàn làm việc tích hợp.

Nội thất mẫu concept Vision V. Ảnh: Mercedes-Benz

Một số điểm nổi bật về công nghệ bao gồm hỗ trợ lái xe Cấp độ 2, hệ thống đèn viền thông minh và điểm nhấn là màn hình giải trí 4k phía sau tích hợp tính năng phát trực tuyến. Ngoài ra, xe còn được trang bị sạc không dây, hệ thống âm thanh Burmester cao cấp và cập nhật phần mềm qua mạng.

Nền tảng VAN.EA dạng mô-đun mới được sử dụng cho cả hai mẫu xe van này, bao gồm ba phần chính: trước, giữa và sau. Điều này cho phép tạo ra các loại xe có kích thước và thông số kỹ thuật khác nhau nhưng vẫn dùng chung các bộ phận cơ bản. Kiến trúc được thiết kế ưu tiên cho bộ pin, tạo ra sàn phẳng, tăng không gian cabin và hạ thấp trọng tâm xe. Hệ thống lái cầu sau sẽ giúp cải thiện khả năng cơ động, một lợi thế thiết thực cho những chiếc xe có kích thước lớn. Các mẫu xe van thương mại của Mercedes sẽ tiếp tục sử dụng nền tảng VAN.CA riêng biệt.

Khoang sau ấn tượng trên Vision V concept. Ảnh: Mercedes-Benz

Thông số kỹ thuật cuối cùng vẫn chưa được công bố nhưng dự kiến sẽ có cả phiên bản một và hai động cơ. Các phiên bản tiêu chuẩn có thể sẽ được trang bị động cơ đặt sau, sản sinh công suất khoảng 268 mã lực. Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh 4MATIC với hai động cơ sẽ có công suất gần 470 mã lực. Dung lượng pin có thể bắt đầu từ khoảng 90kWh và lên đến hơn 116kWh cho các phiên bản tầm xa, cho phép xe di chuyển hơn 500km theo tiêu chuẩn WLTP. Nhờ hệ thống điện 800V, cả hai mẫu xe đều sẽ được trang bị bộ sạc AC 22kW và sạc nhanh DC lên đến 350kW. Tính năng sạc hai chiều và Vehicle-to-grid cũng được kỳ vọng sẽ có mặt.

VLE và VLS dự kiến sẽ được ra mắt chính thức vào cuối năm nay và bắt đầu bán tại Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc vào đầu năm 2026.