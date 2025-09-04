Mercedes-Benz V 250 cũ rao bán gần 2 tỷ đồng: Độ nội thất hết 950 triệu, người bán chia sẻ 'nội thất chưa chắc S-Class sánh kịp'

Một chiếc Mercedes-Benz V 250 được rao bán trên thị trường xe cũ, odo chưa tới 40.000km, với điểm nhấn đáng chú ý ở gói độ ngoại thất và nội thất mang phong cách Maybach. Mức giá sang tay là 1,999 tỷ đồng. Mức giá này gần ngang bằng mẫu Volkswagen Viloran (2,088 tỷ đồng).

Ngoại thất của xe được nâng cấp gói độ kiểu Maybach với các chi tiết như cản trước/sau, bộ mâm, lưới tản nhiệt đặc trưng. Logo ở đầu xe cũng được thay sang loại của Maybach. Tình trạng lớp sơn đen ở ngoại thất theo ảnh chụp vẫn bóng bẩy. Các chi tiết chrome, chóa đèn chưa có dấu hiệu xuống cấp. Điều này khá dễ hiểu bởi hầu hết đều thay mới.

Bước vào bên trong nội thất chiếc Mercedes-Benz V 250 được cải tạo lại hoàn toàn bởi thương hiệu DCar President. Theo tìm hiểu, gói độ nội thất này có giá khoảng 950 triệu đồng. Những hạng mục được thay mới bao gồm hàng ghế VIP chỉnh điện đa hướng có chức năng massage, hai ghế ở phía quầy bar chỉnh điện có thể gập phẳng. Hạng mục khác gồm TV 32 inch, hệ thống âm thanh Sony, tủ lạnh mini, sàn gỗ, vách ngăn khoang lái và khoang sau,...

Diện mạo của nội thất được thay đổi toàn diện, trở nên sang trọng và nhiều tiện nghi hơn khiến cho người bán nói vui "Nội thất này... chưa chắc S-Class đã sánh kịp". Người bán miêu tả thêm rằng: "Không phải Rolls, cũng không phải Maybach. Nhưng khoang sau chiếc này đủ khiến bạn thấy mình là... chủ tịch". Không có nhiều bức ảnh về ghế ngồi nhưng cảm quan tình trạng tất cả các chi tiết đều còn khá mới, da ghế chỉ xuất hiện những vết nhăn nhẹ.

Mercedes-Benz V 250 sử dụng động cơ 4 xy-lanh dung tích 2 lít, công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,5 giây và vận tốc tối đa 205 km/h.