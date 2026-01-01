Mercedes-Benz S 350 bán rẻ ngang VF 3, người bán rao 'xe đi Tết, mua mới mất vài tỷ, chỉ đổ xăng là chạy'

Một chiếc Mercedes-Benz S 350 đời 2009 đang xuất hiện trên thị trường xe cũ đang thu hút sự chú ý khi người bán không đưa ra giá bán lại cụ thể, nhưng cho biết chỉ ngang VinFast VF 3 (khoảng 302 triệu đồng). Số lượng xe S 350 2009 rao bán lại trên thị trường khá ít.

Để nhấn mạnh về mức giá hiện tại đã khá lý tưởng, người bán nói thêm rằng chiếc Mercedes-Benz S 350 này ở thời điểm mua mới năm 2009 có giá tới vài tỷ đồng.

Chiếc S 350 rao bán mang màu sơn đen bóng. Ngoại thất của xe đã được nâng cấp bộ bodykit của bản S 63 cùng đời, với cản trước/sau hầm hố hơn. Bộ mâm nguyên bản cũng được thay sang loại đa chấu. Những hình ảnh về chiếc xe không được đăng tải nhiều, nhưng theo ảnh chụp cho thấy xe trong tình trạng khá, nước sơn đen vẫn bóng bảy, các chi tiết đèn pha, đèn hậu chưa bị ố hoặc xuống cấp theo thời gian.

Bên trong nội thất được bọc da kem chủ đạo, xen kẽ là các chi tiết ốp gỗ ở táp-lô, táp-pi cửa và vô lăng xe. Tình trạng xe ở mức chấp nhận được, da ghế khó tránh khỏi việc có nhiều vết nhăn theo thời gian nhưng vẫn có độ sáng tốt, không ố bẩn.

Khi mua chiếc S 350 này người dùng sẽ có những tiện ích cao cấp hơn hẳn so với mẫu xe điện như ghế chỉnh điện kết hợp nhớ ghế, sưởi/làm mát ghế trước, điều hòa 2 vùng, cửa sổ trời, treo khí nén.... Điều phải đánh đổi là tuổi đời xe đã khá sâu.

Mercedes-Benz S 350 đời 2009 sử dụng động cơ 3.5L hút khí tự nhiên, cho công suất cực đại 268 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 7 cấp. Các trang bị an toàn bao gồm cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống an toàn PRE-SAFE, đèn pha bi-xenon có khả năng "liếc", 8 túi khí,...

Ảnh: Long Phát