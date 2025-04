Mercedes-Benz lên tiếng vụ cháy xe của ca sĩ Duy Mạnh, phủ nhận phát ngôn ‘con chuột chịu trách nhiệm hình sự’

Mercedes-Benz Việt Nam đã lên tiếng sau khi ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ lại câu chuyện đằng sau chiếc Mercedes-Benz S 450 L mang biển số 51H-352.92 bị cháy lên mạng xã hội. Chủ nhân bản hit “Kiếp đỏ đen” cho biết phía hãng đưa ra nguyên nhân cháy xe do loài gặm nhấm, trong khi phía công an đưa ra là do chập điện.

Vụ việc của ca sĩ Duy Mạnh nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook

Nam nghệ sĩ gốc Hải Phòng chia sẻ do không tìm được tiếng nói chung nên đã đưa vụ việc này ra tòa. Trong buổi hòa giải, Duy Mạnh có hỏi đại diện hãng rằng nếu xe cháy lan sang xe khác, rồi cháy chung cư thì trách nhiệm hình sự thuộc về hãng hay con chuột. Khi này, đại diện hãng tuyên bố “Con chuột chịu trách nhiệm hình sự”. Ngay lập tức, câu trả lời trên khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Sau khi câu chuyện trở nên lan truyền, phía Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) cũng đưa ra những phản hồi chính thức. Theo đó, "phát ngôn “Con chuột chịu trách nhiệm hình sự” không xuất phát từ Mercedes-Benz Việt Nam. Đây không phải là phát ngôn chính thức của thương hiệu, và chúng tôi khẳng định không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đại diện hãng đưa ra nhận định như vậy".



Phía Mercedes-Benz Việt Nam phủ nhận phát ngôn gây xôn xao. Ảnh: Duy Mạnh

Mercedes-Benz Việt Nam cũng khẳng định đã cùng nhà phân phối – đơn vị đã bán xe cho ca sĩ Duy Mạnh, và các tổ chức có liên quan đã thực hiện việc kiểm tra xác định nguyên nhân sự cố cháy.

Đại diện hãng cho biết "việc kiểm tra này được thực hiện bởi các chuyên gia kỹ thuật trong và ngoài nước với sự chứng kiến của chủ xe và các bên, một cách công khai và minh bạch. Kết quả kiểm tra kỹ thuật xác định nguyên nhân sự cố cháy là do có sự xâm nhập của loài gặm nhắm, không bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật của sản phẩm. Công ty bảo hiểm xe Mercedes-Benz S 450 L mang biển số 51H-352.92 cũng có cùng đánh giá nguyên nhân sự cố cháy với MBV, theo đó, đồng ý chi trả khoản bồi thường theo quy trình chi trả của bảo hiểm".

Theo những gì ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ, phía bảo hiểm sau khi nghe kết luận từ phía công an đã chủ động liên hệ cho gia đình nam ca sĩ và bồi thường khoảng tiền 2,9 tỷ đồng tính theo giá xe cũ.

Về việc giải quyết trên tòa án, phía MBV chia sẻ rằng vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy trình của pháp luật và hãng sẽ "cập nhật thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí khi có kết luận cuối cùng từ phía cơ quan chức năng".

Ảnh: Duy Mạnh

Chủ nhân của bản "Kiếp đỏ đen" tậu chiếc Mercedes-Benz S 450 L vào tháng 9/2020. Thời điểm đó, xe có giá 4,969 tỷ đồng, sau khi hoàn tất thủ tục lăn bánh tổng chi phí có thể rơi vào khoảng 5,5 tỷ đồng. Hiện nay, S-Class đã có thế hệ mới.