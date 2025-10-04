Mercedes-Benz GLS 450 4Matic bản giới hạn chỉ 30 chiếc tại Việt Nam, giá 6 tỷ đồng

Mercedes-Benz Việt Nam vừa giới thiệu mẫu GLS 450 4MATIC Facelift phiên bản đặc biệt "Edition 30", nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam. Phiên bản này chỉ giới hạn 30 chiếc, với giá bán khuyến nghị 5,999 tỷ đồng, cao hơn khoảng 310 triệu đồng so với bản GLS 450 tiêu chuẩn hiện đang được phân phối ở mức 5,689 triệu đồng.

Khoản chênh lệch này chủ yếu đến từ gói trang bị cao cấp được bổ sung, tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm tiện nghi và cá nhân hóa cho người sử dụng. GLS 450 "Edition 30" được trang bị gói Premium-Plus, bao gồm ghế trước đa chức năng có massage, hệ thống PRE-SAFE Impulse Side cảnh báo va chạm bên hông, và gói AIR BALANCE giúp lọc không khí và tạo hương thơm trong khoang xe. Gói ENERGIZING Package tiếp tục được tích hợp, cho phép kết hợp ánh sáng, âm thanh và chế độ massage nhằm mang lại cảm giác thư giãn trong suốt hành trình.

Không gian hàng ghế thứ hai cũng được cải thiện với sạc không dây, máy tính bảng điều khiển MBUX Rear Tablet và tựa đầu cao cấp. Hệ thống giải trí MBUX Rear Seat Entertainment với hai màn hình 11,6 inch độ phân giải cao và tai nghe không dây giúp người ngồi phía sau có thể tùy chọn trải nghiệm riêng biệt.

Về thiết kế, phiên bản đặc biệt "Edition 30" sở hữu gói Night Package cùng bộ mâm 21 inch AMG 5 chấu kép phối màu tương phản, mang đến diện mạo khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Xe cũng được bổ sung gói Off-road Engineering Package, tăng khả năng thích ứng với nhiều điều kiện địa hình – yếu tố giúp GLS 450 giữ được đặc trưng của dòng SUV hạng sang cỡ lớn.

GLS 450 "Edition 30" vẫn sử dụng động cơ I6 3.0L (M256M) tích hợp hệ thống khởi động & phát điện thông minh ISG2, cho công suất 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Cấu hình này giúp xe đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Theo Mercedes-Benz Việt Nam, việc ra mắt phiên bản giới hạn lần này nhằm ghi dấu chặng đường 30 năm phát triển của thương hiệu tại thị trường Việt Nam, từ mẫu E 230 đầu tiên lắp ráp trong nước năm 1996 đến dải sản phẩm hiện nay. GLS 450 "Edition 30" được xem như một dấu mốc tri ân, đồng thời thể hiện định hướng tiếp tục đầu tư dài hạn của Mercedes-Benz tại Việt Nam.