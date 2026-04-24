Mercedes-Benz GLC EV có bản đặc biệt dành riêng cho Trung Quốc, tầm vận hành hơn 700 km

Ngày 23/4, Mercedes-Benz chính thức giới thiệu mẫu SUV điện hoàn toàn mới GLC L EV tại Trung Quốc, ngay trước thềm Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Đây là phiên bản trục cơ sở kéo dài, phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc, tích hợp nhiều công nghệ mới như nền tảng điện áp cao 800V và hệ thống treo khí nén thừa hưởng từ dòng S-Class.

GLC L EV gây chú ý với thiết kế mang phong cách kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Lưới tản nhiệt dạng “khiên” lấy cảm hứng từ mẫu xe Mercedes đầu thế kỷ 20, tích hợp 942 điểm LED có thể phát sáng và tương tác. Cụm đèn LED kỹ thuật số phía trước hỗ trợ tự động điều chỉnh pha/cốt, trong khi logo ngôi sao phát sáng tạo điểm nhấn nhận diện. Xe cũng được trang bị cốp trước dung tích 128 lít.

Về kích thước, xe dài 4.949 mm, rộng 1.970 mm, cao 1.710 mm, trục cơ sở đạt 3.027 mm – dài hơn 104 mm và trục cơ sở tăng 55 mm so với bản quốc tế, giúp cải thiện không gian hàng ghế sau. Thiết kế tay nắm cửa ẩn và thân xe tối ưu khí động học góp phần nâng cao hiệu suất vận hành.

Bên trong, GLC L EV sở hữu màn hình MBUX “siêu lớn” 39,1 inch, kết hợp màn hình trung tâm 14,4 inch và màn hình cho hành khách phía trước 12,3 inch. Hệ thống vận hành trên nền tảng MB.OS mới, sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295 và hỗ trợ cập nhật OTA. Xe còn có trợ lý ảo “Xiao Ben” và màn hình hiển thị HUD trên kính lái.

Các trang bị tiện nghi gồm ghế trước tích hợp sưởi, làm mát và massage, hệ thống âm thanh Burmester, cùng cửa sổ trời toàn cảnh thông minh với khả năng điều chỉnh độ trong suốt theo nhiều vùng.

Về vận hành, xe sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ điện cho công suất 310 kW (416 mã lực) và mô-men xoắn 800 Nm, đi kèm hệ truyền động eATS 2.0 và hộp số 2 cấp. Bộ pin 89 kWh cho phạm vi hoạt động hơn 700 km theo chuẩn CLTC. Nhờ nền tảng 800V, xe có thể sạc nhanh, bổ sung khoảng 260 km chỉ trong 10 phút.

GLC L EV được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ lái như điều hướng trên cao tốc và đô thị, hỗ trợ đỗ xe. Đáng chú ý, hệ thống treo khí nén tiêu chuẩn có khả năng tự điều chỉnh độ cao và độ cứng, kết hợp với công nghệ đánh lái bánh sau 4,5 độ giúp tăng độ linh hoạt và ổn định.

Tại Trung Quốc, Mercedes-Benz hiện bán khoảng 30.000–40.000 xe mỗi tháng nhưng đang chịu áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu nội địa trong phân khúc xe sang. Việc ra mắt GLC L EV được xem là bước đi nhằm củng cố vị thế và thúc đẩy chiến lược điện hóa tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.