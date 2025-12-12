Mercedes-Benz GLC đời mới nhá hàng sắp ra mắt ĐNÁ, dễ về Việt Nam trong thời gian gần đấu X3, Q5

Mercedes-Benz Malaysia đã chính thức mở mục đăng ký quan tâm đối với GLC chạy điện hoàn toàn tích hợp EQ Technology trên website của hãng, ba tháng sau khi mẫu xe này ra mắt toàn cầu hồi tháng 9.

Thông tin của GLC thế hệ mới xuất hiện trên web chính hãng tại Malaysia.

GLC EV được phát triển trên nền tảng MB.EA-Medium, thuộc hệ sinh thái Mercedes-Benz Electric Architecture, sử dụng kiến trúc điện 800 volt. Xe trang bị pin lithium-ion dung lượng khả dụng 94 kWh, cho tầm hoạt động tối đa 713 km theo chuẩn WLTP.

Khả năng sạc nhanh là một điểm nhấn đáng chú ý. GLC có thể sạc DC với công suất tối đa 330 kW, giúp đưa pin từ 10 đến 80% trong 22 phút, hoặc bổ sung khoảng 300 km chỉ trong 10 phút. Một số thị trường sẽ có thêm bộ chuyển đổi DC cho phép sạc tại trạm 400 volt. Với sạc AC tại gia đình, công suất tiêu chuẩn là 11 kW và tuỳ chọn nâng lên 22 kW.

Hiện GLC mới chỉ có cấu hình chạy điện. Ảnh: Mercedes-Benz

Từ thời điểm mở bán, GLC sẽ chỉ có một phiên bản GLC 400 4Matic, dự kiến lên kệ trong nửa đầu 2026. Phiên bản này sử dụng hệ dẫn động bốn bánh với hai mô tơ điện, cho tổng công suất 489 PS. Mô tơ sau tích hợp hộp số hai cấp, trong khi mô tơ trước dùng bộ truyền giảm tốc một cấp.

Cấu hình này cho phép GLC 400 4Matic tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây, tốc độ tối đa 210 km/h. Hệ thống treo gồm liên kết bốn điểm phía trước và đa liên kết với trục xoay trung tâm phía sau. Khách hàng có thể tuỳ chọn treo khí nén Airmatic; hệ thống đánh lái bánh sau cũng là trang bị tuỳ chọn, cho phép bánh sau xoay tối đa 4,5 độ dưới 60 km/h.

GLC mới mang thiết kế khác hoàn toàn đời trước, đặc biệt là cụm đèn và mặt ca lăng phát sáng. Ảnh: Mercedes-Benz

Bước vào khoang lái, điểm nổi bật nhất là tuỳ chọn MBUX Hyperscreen, màn hình liền khối rộng 39,1 inch kéo dài toàn bộ mặt táp-lô. Với cấu hình MBUX Superscreen, hành khách phía trước có màn hình riêng, tích hợp chế độ hiển thị hình ảnh cá nhân hoặc 12 hình nền có sẵn.

Danh sách trang bị dành cho GLC EV trên website còn có cửa sổ trời toàn cảnh Sky Control, hệ thống đèn nội thất chủ động theo nhạc, ghế trước cấu hình cao cấp, nội thất chất liệu vegan, sạc không dây cho thiết bị di động. Dung tích khoang hành lý đạt 570 lít, mở rộng lên 1.740 lít khi gập hàng ghế sau, cộng thêm 128 lít ở khoang chứa đồ phía trước.

Các tiện ích số (Digital Extras) bao gồm gói hỗ trợ lái và đỗ xe MB.Drive, điều hướng tích hợp Google Maps, hệ thống bảo vệ xe Guard 360, các chức năng điều khiển từ xa và gói giải trí Entertainment.

Nội thất xe nổi bật với màn hình khổng lồ. Ảnh: Mercedes-Benz

Với việc Mercedes-Benz GLC thế hệ mới bắt đầu được nhá hàng tại Đông Nam Á, thời điểm mẫu xe này ra mắt tại Việt Nam có thể không còn xa. Các đối thủ của GLC là BMW X3 và Audi Q5 đều đã có đời mới tại Việt Nam trong năm nay.