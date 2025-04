Mercedes-Benz GLC 300 lăn bánh chỉ 17km rao bán: Rẻ hơn xe mới gần 300 triệu đồng, vừa rời showroom được vài hôm

Một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 thế hệ mới (bản V1) đang rao bán trên thị trường xe cũ. Điểm đặc biệt của chiếc SUV này là theo lời người bán, xe mới rời showroom được vài ngày, đồng hồ odo dừng ở 17km nên thuộc diện xe mới "đập hộp".

Mức giá bán lại không được người bán tiết lộ cụ thể ngoài việc ghi là "gần 2,6 tỷ đồng". Nhưng vẫn được khẳng định rẻ hơn gần 300 triệu so với mua xe mới chính hãng. Theo tìm hiểu, các tư vấn bán hàng của đại lý Mercedes-Benz cho biết mẫu GLC 300 V1 có mức giá niêm yết là 2,839 tỷ đồng. Chưa rõ nguyên nhân vì sao chiếc Mercedes-Benz GLC 300 V1 trong bài viết được chủ cũ rao bán nhanh như vậy.

Như đã đề cập, chiếc Mercedes-Benz GLC 300 trong bài thuộc phiên bản nâng cấp trang bị (tên gọi V1). So với bản V0 ra mắt tháng 5/2023, lô xe V1 sẽ được trang bị thêm hệ thống hiển thị thông tin kính lái (HUD). Do đó giá bán cũng tăng nhẹ 40 triệu so với lô đầu ra mắt, lên mức 2,839 tỷ đồng.

Ngoại thất chiếc xe này có màu sơn đen đi kèm bộ mâm AMG đa chấu kích thước 20 inch. Lớp sơn bên ngoài vẫn bóng bẩy và mới, điều không ngạc nhiên với một chiếc xe vừa rời showroom. Các trang bị đáng chú ý ở ngoại thất gồm cụm đèn pha Digital Light có khả năng thích ứng thông minh, đèn hậu LED, camera 360 độ, cảm biến trước/sau,...

Bên trong xe, khoang nội thất được bọc da hai màu đen/da bò. Bề mặt da vẫn căng bóng, chưa có dấu hiệu lão hóa. Nhiều chi tiết bên trong vẫn còn được bọc ni-lông như ghế ngồi, màn hình tốc độ sau vô-lăng, màn hình trung tâm.

Một số trang bị nổi bật trong xe gồm sưởi cho hàng ghế trước, LED viền nội thất 64 màu, màn hình trung tâm nằm dọc với kích thước 11,9 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình sau vô-lăng kích thước 12,3 inch, 15 loa Burmester,...

Mercedes-Benz GLC 300 sử dụng máy 2.0L tích hợp công nghệ hybrid nhẹ (Mild-hybrid). Công suất đạt 258 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn. Đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4MATIC.

Trang bị an toàn trên GLC 300 khá phong phú khi có cảnh báo điểm mù, hệ thống phanh ngừa va chạm, đèn pha tự động chỉnh pha/cos, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng, giữ khoảng cách với xe phía trước.

Ảnh: Hoàng An