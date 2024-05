Mercedes-Benz giải thích lý do vì sao xe điện của hãng này chưa bao giờ bốc cháy sau va chạm!

Bởi vì tai nạn giao thông đối với xe điện và hỏa hoạn thường xảy ra cùng một lúc. Vì vậy, nhiều người tiêu dùng ngần ngại khi mua xe điện do lo ngại nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, có một thực tế là cho tới nay, chưa có vụ cháy nào do va chạm xảy ra trong các cuộc điều tra tai nạn xe điện của Mercedes-Benz.

Tại sự kiện "Báo cáo an toàn xe điện" tổ chức tại Hàn Quốc mới đây, Mercedes-Benz đã trưng bày chiếc SUV điện nhỏ gọn Mercedes-Benz "EQA" và chiếc SUV điện cỡ lớn "EQS SUV" sau vụ va chạm để chứng minh cho điều này.

Xe điện Mercedes-Benz được thiết kế để hấp thụ lực va chạm và bảo vệ pin khỏi hư hại. Pin được đặt ở vị trí an toàn trong xe, thường là dưới sàn xe hoặc ở giữa trục xe. Vỏ pin được làm từ vật liệu composite chắc chắn có khả năng chống cháy và va đập cao.

Chiếc xe được trưng bày ngày hôm đó đã được Mercedes-Benz sử dụng khi hãng này tiến hành thử nghiệm va chạm trực diện đầu tiên trên thế giới đối với một chiếc xe điện vào tháng 10 năm ngoái. Khác với những vụ thử nghiệm va chạm thường thấy (xe thường được cho đâm vào tường), Mercedes-Benz đã cho một chiếc EQA nặng 2,2 tấn và chiếc xe điện SUV EQS nặng 3 tấn tông thẳng vào nhau.

Mercedes-Benz sử dụng hệ thống pin nhiều cấp để bảo vệ pin khỏi hư hại và hỏa hoạn. Hệ thống này bao gồm các cảm biến để giám sát trạng thái pin, rơ le để ngắt nguồn trong trường hợp khẩn cấp và hệ thống làm mát để giữ cho pin mát.

Cuộc thử nghiệm lúc đó cho thấy hai ô tô đã được điều khiển để tiến lại gần nhau và va chạm với tốc độ 56 km/h. Dù là va chạm trực diện nhưng diện tích phần đầu của hai xe chồng lên nhau khoảng 50%. Khi đó, tốc độ tương đối đạt 112 km/h và có thể coi là một cuộc thử nghiệm được thực hiện trong môi trường khắc nghiệt hơn quy định thử nghiệm va chạm đánh giá độ ổn định của ô tô (NCAP) hiện hành của châu Âu (tốc độ thường nằm ở 50 km/h).

e điện Mercedes-Benz được trang bị nhiều tính năng an toàn giúp giảm nguy cơ tai nạn và bảo vệ người lái và hành khách trong trường hợp xảy ra va chạm. Các tính năng này bao gồm phanh ABS, hệ thống kiểm soát độ ổn định điện tử (ESP), hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BAS) và hệ thống cảnh báo điểm mù.

Quan sát 2 ô tô, phần đầu xe bị hư hỏng nặng nhưng cột chữ A và khung nóc vẫn còn nguyên vẹn. Cả bốn cửa đều đóng mở bình thường, sự phân chia diện tích giữa ghế lái và ghế hành khách với không gian phía trước và phía sau vẫn được đảm bảo an toàn.

Julia Hinners, kỹ sư an toàn va chạm tại Mercedes-Benz Group AG giải thích: “Nhiệm vụ của người kỹ sư là thiết kế không gian biến dạng sao cho có thể hấp thụ lực tác động ở mức tối đa và sắp xếp các bộ phận một cách tinh tế. Vì lực tác động được phân tán nên không gian sinh tồn của người lái được đảm bảo”.

Xe điện Mercedes-Benz được trang bị nhiều tính năng an toàn giúp bảo vệ người lái và hành khách trong trường hợp xảy ra tai nạn. Các thử nghiệm va chạm đã chứng minh tính hiệu quả của các tính năng an toàn này.

Xe điện Mercedes-Benz được trang bị pin điện áp cao có khả năng tự động cắt nguồn điện sau khi xảy ra tai nạn. Cấu trúc tổ ong xung quanh pin có thể hấp thụ lực tác động. Bộ phận điều tra tai nạn của Mercedes-Benz đã phân tích các loại tai nạn khác nhau và quyết định đặt các bộ phận có điện áp cao ở những nơi có nguy cơ biến dạng thân xe thấp nhất. Vỏ bọc chắc chắn được sử dụng trên các bộ phận có điện áp cao cũng góp phần giảm thiểu nguy cơ hư hỏng.

Ngoài ra, nó còn được trang bị chức năng vô hiệu hóa thủ công, có thể cắt đứt cáp điện trước khi đội cứu hộ có thể thực hiện công việc cứu hộ. Điều này nhằm cho phép giải cứu hành khách khỏi phương tiện an toàn hơn và nhanh hơn.

Mercedes-Benz cũng đã phát triển và giới thiệu 8 loại hệ thống bảo vệ pin. Mặc dù một số thử nghiệm va chạm xe điện đã được tiến hành nhưng chưa bao giờ xảy ra hỏa hoạn.

Mercedes-Benz có kế hoạch tiếp tục tiến hành điều tra tai nạn, kiểm tra lái xe và cập nhật hệ thống an toàn theo mục tiêu "Vision Zero" là đạt được việc lái xe không tai nạn vào năm 2050. Phòng Nghiên cứu Tai nạn của Tập đoàn Mercedes-Benz được thành lập vào năm 1969 và có hơn 60 năm kinh nghiệm thử nghiệm va chạm. Đây là bộ phận cốt lõi để hiện thực hóa "Vision Zero".

Mercedes-Benz đã thực hiện một số thử nghiệm va chạm để chứng minh tính an toàn của xe điện. Trong một thử nghiệm gần đây, hai chiếc SUV điện Mercedes-Benz đã được đâm trực diện vào nhau với tốc độ 56 km/h. Kết quả thử nghiệm cho thấy khoang hành khách của cả hai xe đều được bảo vệ tốt và không có nguy cơ cháy nổ.

Mercedes-Benz nhấn mạnh: "An toàn là cốt lõi và DNA của thương hiệu Mercedes-Benz. Lần đầu tiên trong ngành công nghiệp ô tô, hãng đã thành lập bộ phận nghiên cứu tai nạn của riêng mình và 20.000 kỹ sư đang làm việc chăm chỉ để biến việc lái xe không tai nạn trở thành một thực tế".