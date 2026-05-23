Mercedes-Benz G-Class bản thu nhỏ chốt thêm động cơ mới cho ai chưa muốn đi xe điện: Có thể là hybrid, ra mắt năm sau

Khôi Nguyên
|

Phản hồi thẳng thắn từ các đại lý đã buộc Mercedes-Benz hủy bỏ kế hoạch phát triển độc quyền phiên bản thuần điện cho dòng SUV G-Class thu nhỏ mới, đồng thời bổ sung cấu hình động cơ đốt trong để phù hợp thực tế thị trường.

Mercedes-Benz đang chuẩn bị cho ra mắt một phiên bản có kích thước nhỏ gọn hơn của dòng G-Class nguyên bản, hiện được giới truyền thông gọi bằng tên mã "Little G". Những hình ảnh chụp lại phiên bản thử nghiệm trên đường phố đã xác nhận sự tồn tại của dự án này.

Các đại lý cũng được cho là đã tiếp cận mô hình mẫu trong một hội nghị nội bộ diễn ra vào tháng 3. Chính những phản hồi trực tiếp từ hệ thống phân phối đã thúc đẩy thương hiệu này hủy bỏ kế hoạch phát triển độc quyền phiên bản thuần điện cho dòng SUV mới.

Những chiếc G-Class phiên bản mini chạy thử hiện là xe điện. Ảnh: Carscoops

Tại một cuộc thảo luận bàn tròn diễn ra ở Los Angeles, ông Michael Schiebe, Giám đốc điều hành Mercedes-AMG, giải thích rằng phản hồi từ phía đại lý đã tác động mạnh mẽ đến quyết định thay đổi chiến lược. Theo ông Schiebe, các nhà bán lẻ tại Mỹ đã thẳng thắn đưa ra quan ngại về cấu hình động cơ của sản phẩm.

"Phản hồi rõ ràng từ các đại lý tại Mỹ, những đối tác chúng tôi thường xuyên tham vấn, khẳng định thị trường cần một phiên bản động cơ đốt trong", ông Schiebe cho biết. "Chúng tôi đã ghi nhận và quyết định tích hợp cấu hình động cơ truyền thống vào dự án. Phiên bản này sẽ được đảm bảo mức hiệu năng cao và chắc chắn sẽ được thương mại hóa."

"Tiểu G-Class" sẽ có bản xăng/dầu hoặc hybrid. Ảnh dựng đồ họa: AP

Sự thay đổi chiến lược này mang tính hợp lý cao dưới góc độ kinh doanh. Hệ thống đại lý là đơn vị trực tiếp tiếp cận khách hàng, ghi nhận các phản hồi thực tế và nắm bắt chính xác tốc độ tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Việc số đông đại lý đồng loạt cảnh báo một nền tảng thuần điện hoàn toàn sẽ gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ đã tạo ra sức nặng đủ lớn để nhà sản xuất thay đổi kế hoạch ban đầu.

Vì vậy, chiến lược tiếp cận thị trường bằng hai cấu hình động cơ song song được đánh giá là phương án tối ưu. Giới chuyên môn dự kiến dòng sản phẩm mới sẽ bao gồm một tùy chọn động cơ hybrid bốn xi-lanh tăng áp và một tùy chọn thuần điện trang bị gói pin công suất 85 kWh. Cả hai biến thể này đều được kỳ vọng sẽ giúp người tiêu dùng tiếp cận dòng sản phẩm G-Class với mức chi phí thấp hơn đáng kể so với thế hệ hiện hành.

Mặc dù điều chỉnh chiến lược tại Mỹ, ông Schiebe vẫn tin tưởng lực cầu đối với phiên bản thuần điện tại thị trường châu Âu sẽ duy trì ở mức cao. Ông dẫn chứng từ đợt mở bán dòng sedan cỡ nhỏ CLA tại khu vực này, nơi tỷ lệ khách hàng lựa chọn biến thể chạy điện đạt mức vượt trội và sản phẩm đã chứng minh được giá trị sử dụng thực tế trong phân khúc xe điện.

Mẫu xe mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số của dòng G-Class. Ảnh: Carscoops

Mercedes-Benz dự kiến sẽ chính thức trình làng mẫu SUV cỡ nhỏ này vào năm 2027. Tuy nhiên, tập đoàn ô tô Đức vẫn chưa xác nhận thời điểm cụ thể, cũng như khả năng hai biến thể thuần điện và động cơ đốt trong có xuất hiện đồng thời tại các showroom hay không.

Trong thời gian chuẩn bị cho dòng sản phẩm mới, dòng G-Class nguyên bản vẫn tiếp tục mang lại nguồn doanh thu lớn cho hãng. Lượng xe bàn giao đến tay khách hàng tại thị trường Mỹ đạt mức tăng trưởng 26%, thiết lập kỷ lục mới với 12.003 xe được tiêu thụ.

