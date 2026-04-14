Mercedes-Benz EQS 2026 mới ra mắt này xuyên Việt không phải nghĩ: Đầy điện dư sức chạy TP.HCM - Quảng Ngãi, cắm 10 phút chạy thêm 320km

Mercedes-Benz EQS 2026 vừa ra mắt sẽ chính thức mở bán vào cuối năm nay với thông số gây kinh ngạc khi đạt phạm vi lái điện lên tới 925 km. Con số ấn tượng này được xác nhận dựa trên chu trình thử nghiệm WLTP của châu Âu, chính thức vượt qua cột mốc 900 km của dòng sedan điện BMW i3. Đây hiện là mức phạm vi hoạt động cao nhất từng được ghi nhận đối với một mẫu xe điện trong cùng hệ thống quy trình kiểm thử.

Bản nâng cấp EQS chủ yếu tập trung vào công nghệ. Ảnh: Mercedes-Benz

Bản cập nhật của EQS đánh dấu bước tiến công nghệ quan trọng khi giới thiệu hệ thống lái điện tử steer-by-wire. Mẫu xe này cũng chuyển sang sử dụng kiến trúc điện 800 volt tương tự như dòng CLA và GLC mới nhất. Đi kèm với đó là hệ thống mô-tơ điện do chính Mercedes-Benz tự phát triển, được hãng khẳng định là có kết cấu gọn nhẹ và bền bỉ hơn so với các thế hệ trước.

Biến thể đường dài EQS450+ hiện đạt xếp hạng phạm vi WLTP là 925 km, tương ứng với mức cải thiện 13% so với phiên bản tiền nhiệm. Như vậy, trên lý thuyết, chiếc xe này có thể chạy TP.HCM - Quảng Ngãi với một bình điện đầy. Thành tựu này có được nhờ dung lượng pin khả dụng tăng lên mức 122 kWh thay vì 118 kWh như trước. Việc ứng dụng các cực dương oxit silic đã giúp cải thiện đáng kể mật độ năng lượng của bộ pin.

Mercedes-Benz EQS mới tinh chỉnh nhẹ thiết kế, nổi bật nhất bởi tầm vận hành. Ảnh: Drive

Khả năng sạc của xe cũng được nâng cấp mạnh mẽ với công suất sạc nhanh DC đạt mức 350 kW. Theo các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, công nghệ này cho phép xe đi thêm được 320 km chỉ sau 10 phút sạc. Tại các trạm sạc 400 volt, bộ pin có khả năng tự chia thành hai phần để sạc song song với công suất lên đến 175 kW. Đặc biệt, xe còn được trang bị hộp số hai cấp ở mô-tơ phía sau, trong đó cấp số một đảm nhận việc tăng tốc tức thời và cấp số hai tối ưu hóa hiệu suất khi vận hành trên đường cao tốc.

Hệ thống phanh tái tạo năng lượng trên EQS mới tăng 33% công suất lên mức 385 kW. Mercedes-Benz tuyên bố hệ thống này có thể đáp ứng tới 99% các tình huống lái xe thông thường thay vì phải dùng đến phanh ma sát truyền thống. Bên cạnh đó, khả năng kéo của xe cũng được nâng cấp lên 1.600 kg đối với bản dẫn động cầu sau và 1.700 kg đối với bản dẫn động bốn bánh.

Sự thay đổi cơ học đáng chú ý nhất chính là công nghệ steer-by-wire, đưa Mercedes-Benz trở thành nhà sản xuất ô tô Đức đầu tiên cung cấp hệ thống này trên một mẫu xe thương mại. Công nghệ mới loại bỏ hoàn toàn trục lái vật lý, thay thế bằng đường truyền tín hiệu kỹ thuật số giữa vô lăng và trục trước.

Vô-lăng mới có thiết kế khác biệt hoàn toàn. Ảnh: Drive

Vô lăng của xe được thiết kế theo dạng "yoke" mới, mang lại tầm nhìn không bị che khuất vào cụm đồng hồ đo. Nhờ tỷ số truyền biến thiên tự điều chỉnh theo điều kiện lái, tài xế không còn cần phải thực hiện các thao tác vắt chéo tay khi vào cua gắt.

