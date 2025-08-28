Mercedes-Benz EQB 250+ bản nâng cấp ra mắt tại Việt Nam: Giá từ 2,3 tỷ đồng, có thể chạy từ Hà Nội đến Huế chỉ trong 1 lần sạc

Mercedes-Benz Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV thuần điện EQB 250+, với một số tinh chỉnh ở thiết kế, trang bị và khả năng vận hành. Xe có giá bán lẻ khuyến nghị 2,309 tỷ đồng, số lượng giới hạn.

EQB 250+ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Ảnh: Mercedes-Benz

EQB 250+ facelift tiếp tục nằm trong danh mục sản phẩm xe điện (BEV) của Mercedes-Benz với tổng cộng 7 mẫu, bao gồm EQS 450+, EQS 580 4MATIC, EQB 250+ FL, EQE 500 4MATIC, EQS 500 4MATIC, G 580 EQ và Mercedes-Maybach EQS 680 SUV.

Ở thiết kế ngoại thất, EQB 250+ FL có mặt ca-lăng Black Panel với hoạ tiết ngôi sao, đèn LED nối liền cụm đèn trước và mâm AMG 20 inch. Kích thước tổng thể của xe ở mức 4.685 x 1.834 x 1.693 mm. Đèn pha LED High Performance và camera lùi tiếp tục được trang bị tiêu chuẩn.

Ngoại thất xe có sự tinh chỉnh nhẹ. Ảnh: Bảo Lâm

Khoang nội thất bổ sung chi tiết ốp trang trí với họa tiết ngôi sao ba cánh kết hợp đèn LED ẩn, cùng cổng USB-C cho cả hai hàng ghế. Xe vẫn sở hữu những tiện nghi hiện đại tiêu biểu như ghế trước chỉnh điện, nhớ vị trí, cụm màn hình đôi đều có kích thước 10,25 inch, hệ thống giải trí kết nối Apple CarPlay & Android Auto không dây, dàn âm thanh 10 loa và hệ thống điều hoà 2 vùng độc lập.

Nội thất xe vẫn đầy đủ tiện nghi.

Về vận hành, mẫu SUV điện này có quãng đường di chuyển từ 468 - 537 km theo tiêu chuẩn WLTP, nhờ tối ưu khí động học và sử dụng lốp có lực cản lăn thấp. Xe có khả năng sạc nhanh từ 10%-80% chỉ trong 35 phút. EQB 250+ sử dụng động cơ điện có công suất 190 mã lực và 385 Nm. Xe được trang bị hệ dẫn động cầu trước.

Hệ thống an toàn của Mercedes-Benz EQB 250+ cũng được chú trọng với loạt tính năng như hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm, cảnh báo điểm mù, Cruise Control, cảnh báo mất tập trung, cảm biến giám sát áp suất lốp,...

Xe có thể chạy từ Hà Nội đến Huế mới phải sạc. Ảnh: Mercedes-Benz

EQB 250+ mới được sản xuất tại các nhà máy Mercedes-Benz ở Đức và Hungary – đều đã đạt mức trung hòa carbon. Các đối tác sản xuất pin cũng tuân thủ quy trình trung hòa carbon, giúp giảm khoảng 30% lượng khí thải trong quá trình chế tạo cell pin.