Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 186 phát sóng ngày 21/10 trên HTV9.

Mercedes-Benz E-Class 2025 đã ra mắt tại Việt Nam vào ngày 16/10. Trong số Trên Ghế phát sóng ngày 21/10, các chuyên gia, KOL ngành xe Việt Nam sẽ có những nhận định đầu tiên về mẫu sedan hạng sang cỡ trung này.

Nhiều người đánh giá cao thiết kế của E-Class.

E-Class 2025 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới.

Công nghệ cũng là yếu tố được nhiều người đánh giá cao.

Màn hình bổ sung thêm trước ghế phụ trên phiên bản E 300 AMG là chi tiết gây ra tranh cãi.

Phiên bản E 200 Exclusive.

Phiên bản E 200 Avantgarde thấp nhất.

Giá bán của E-Class mới bị đánh giá là đắt so với kỳ vọng của người tiêu dùng khi khởi điểm là 2,449 tỷ đồng thay vì là 2,2 tỷ đồng.

Phiên bản E 300 AMG có giá cao hơn bản 530i M Sport số tiền 110 triệu đồng.

Phiên bản giữa là E 200 Exclusive có giá 2,589 tỷ đồng.