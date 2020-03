Mercedes-Benz đồng loạt tung 7 ‘bom tấn’ mới tại Việt Nam ngay tuần này, quyết thống trị mọi phân khúc xe sang

Theo dự kiến, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ tổ chức một sự kiện vào ngày 6/3 tới đây tại Long An.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ sự kiện, liên doanh Đức sẽ giới thiệu 7 sản phẩm mới, đồng thời chia sẻ về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch trong tương lai. Đây sẽ là sự kiện ra mắt xe với số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, nhiều hơn cả trong các triển lãm.

MBV chưa công bố chi tiết tên của 7 sản phẩm mới. Tuy nhiên, theo chia sẻ của tư vấn bán hàng trong thời gian gần đây, một số mẫu xe/phiên bản mới đã có thể dự đoán được trước.

C-Class: C 180

Mercedes-Benz sẽ thêm phiên bản "giá rẻ" cho dòng sedan bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam là C-Class. Phiên bản này là C 180, được định vị dưới C 200. Mức giá dự kiến của C 180 mà đại lý chào đặt cọc là khoảng giữa 1,3 tỷ và 1,4 tỷ đồng. Giá C 200 hiện xấp xỉ 1,5 tỷ đồng.

Trang bị chi tiết của Mercedes-Benz C 180 vẫn được giữ kín. Người bán cho biết xe sẽ có nhiều điểm tương đồng với C 200, từ thiết kế nội, ngoại thất, tiện nghi, ngoại trừ động cơ là loại 1,5 lít tăng áp, máy xăng, công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm.

Động cơ này là loại rút gọn mô-tơ điện so với loại trên C 200 nên công suất thấp hơn. Thiết kế bên ngoài C 180 cũng sẽ được tinh chỉnh lại một chút để phân biệt với C 200.

E-Class: E 180

Ở phân khúc sedan hạng E cao hơn, Mercedes-Benz sẽ bổ sung phiên bản "giá rẻ" E 180. Phiên bản này vừa được giới thiệu tại Philippines cách đây vài ngày và hứa hẹn sẽ ra mắt tại Việt Nam trong sự kiện tới. Giá xe chưa được tiết lộ nhưng chắc chắn sẽ dưới 2,1 tỷ đồng, bởi giá E 200 hiện tại là 2,13 tỷ đồng.

Cũng như C 180, trang bị trên E 180 cũng chưa được tiết lộ. Nếu tương tự đàn em phân khúc dưới, E 180 sẽ là bản rút gọn động cơ của E 200. Nhiều khả năng, động cơ của E 180 giống với C 180.

GLB: GLB 200

Đối với xe gầm cao, mẫu xe hoàn toàn mới được trông chờ về Việt Nam là Mercedes-Benz GLB. Mặc dù người bán cho biết GLB có thể xuất hiện trong quý II, cụ thể khoảng tháng 6/2020, nhưng vẫn có thể hy vọng mẫu xe này sẽ nằm trong 7 sản phẩm mới mà MBV sắp giới thiệu.

Phiên bản hứa hẹn về Việt Nam là GLB 200, với gói trang bị thể thao AMG Line. Động cơ có thể là loại mới của Mercedes-Benz, dung tích 1,33 lít, công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Xe được trông đợi sẽ có hệ dẫn động 4 bánh 4Matic. Mức giá đồn đoán dành cho GLB 200 là khoảng trên dưới 2 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc.

Mercedes-Benz GLB là SUV 7 chỗ bố trí ghế dạng 5+2. Xe được phát triển từ khung gầm của A-Class nhưng trục cơ sở dài hơn 130 mm so với GLA. Đây sẽ là lựa chọn thay thế cho GLC với cùng tầm tiền nhưng mục đích sử dụng khác nhau.

GLC: GLC 300 và GLC 300 Coupe

Mặc dù GLC bản nâng cấp 2020 đã được giới thiệu từ tháng trước nhưng chưa đủ phiên bản. MBV đã cho ra mắt GLC 200 và GLC 200 4Matic, đồng thời hé lộ sẽ bổ sung 2 phiên bản khác của GLC lắp ráp trong nước. Theo dự đoán, các phiên bản này sẽ là GLC 300 4Matic và GLC 300 Coupe 4Matic.

GLC 300 lần này được chuyển từ nhập khẩu châu Âu sang lắp trong nước. So với phiên bản nhập khẩu từng được bán vào cuối năm 2019, GLC 300 lắp ráp có thể sẽ có một vài điểm khác về trang bị, giá cũng sẽ rẻ hơn.

Động cơ nhiều khả năng dùng chung loại 2 lít mới, công suất 258 mã lực, mạnh hơn bản cũ. Mức giá hiện tại của GLC 300 nhập khẩu là gần 2,56 tỷ đồng.

Trong khi GLC 300 được đổi sang lắp ráp tại Việt Nam thì GLC 300 Coupe sẽ tiếp tục là xe nhập khẩu. Phiên bản coupe SUV của dòng GLC hứa hẹn sẽ có nhiều trang bị tương đồng bản SUV thuần và điểm khác biệt lớn nhất là kiểu dáng. Giá dự kiến của phiên bản này là hơn 2,9 tỷ đồng. Phiên bản cũ đang có giá bán là 2,949 tỷ đồng.

GLS: GLS 450

Dòng SUV lớn nhất của Mercedes-Benz là GLS cũng có thể được nâng cấp trong lần này. Phiên bản bán tại Việt Nam sẽ là GLS 450 4 Matic. Mức giá dự kiến được tiết lộ sớm từ đại lý cho GLS 450 là 4,909 tỷ đồng. Dòng xe này cũng sẽ bỏ các tuỳ chọn máy dầu và chỉ có máy xăng.

Mercedes-Benz GLS bản 2020 là thế hệ mới hoàn toàn. Đi cùng mức giá tăng khoảng 300 triệu đồng là rất nhiều điểm mới. Kích thước xe lớn hơn hẳn thế hệ cũ. Hãng xe Đức cam kết 3 hàng ghế rộng rãi, với hàng ghế thứ 3 có thể vừa một người chiều cao hơn 1,9 m.

Thiết kế nội, ngoại thất xe cũng khác biệt hẳn so với trước đây. Động cơ xe là máy 6 xy-lanh, dung tích 3 lít, công nghệ mới, công suất khoảng 367 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.