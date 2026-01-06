Mercedes-Benz CLA đời mới chốt ra mắt ĐNÁ tháng này: Như EQS thu nhỏ, động cơ điện, chạy gần 800km/sạc hợp dùng ở Việt Nam

Mercedes-Benz CLA thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt tại Malaysia trong tháng này. Mercedes-Benz Malaysia (MBM) đã đăng tải thư mời tham dự sự kiện “Class of its own” trên các kênh mạng xã hội, cho biết chương trình diễn ra từ ngày 15 đến 18/1.

CLA thế hệ mới ra mắt tại Malaysia tháng này. Ảnh: Mercedes-Benz

Mẫu xe xuất hiện tại Malaysia lần này là CLA thế hệ thứ ba, mã nội bộ C178. Xe ra mắt toàn cầu vào tháng 3/2025 dưới dạng thuần điện. CLA C178 được phát triển trên nền tảng Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) hoàn toàn mới, sử dụng kiến trúc điện 800 V, cho phép sạc nhanh DC với công suất tối đa lên tới 320 kW.

Hiện Mercedes-Benz Malaysia chưa công bố thông số kỹ thuật dành cho thị trường nội địa. Tuy nhiên, khi ra mắt quốc tế, C178 được giới thiệu với hai phiên bản thuần điện. Bản CLA250+ sử dụng một mô-tơ điện dẫn động cầu sau, công suất 272 PS và mô-men xoắn 335 Nm. Bản CLA350 được bổ sung mô-tơ điện phía trước công suất 109 PS, nâng tổng công suất hệ thống lên 354 PS và 515 Nm. CLA250+ tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,7 giây và đạt tốc độ tối đa 210 km/h, trong khi CLA350 với hệ dẫn động hai mô-tơ chỉ mất 4,9 giây cho cùng bài tăng tốc.

CLA chuyển sang là xe thuần điện. Ảnh: Mercedes-Benz

Cung cấp năng lượng cho hai phiên bản là bộ pin nickel manganese cobalt dung lượng khả dụng 85 kWh. Theo chuẩn WLTP, tầm hoạt động của CLA250+ dao động từ 694 đến 792 km, còn CLA350 đạt từ 672 đến 771 km. Mercedes-Benz cho biết quãng đường ấn tượng này đến từ hệ truyền động điện thế hệ thứ hai EDU 2.0 với hộp số hai cấp, đồng thời ở phiên bản CLA350, mô-tơ phía trước có thể được ngắt kết nối khi không cần thiết để tối ưu hiệu suất.

Với công suất sạc nhanh DC tối đa 320 kW, xe có thể nạp thêm khoảng 325 km tầm hoạt động chỉ trong 10 phút sạc. Sạc AC trên xe đạt công suất tối đa 11 kW.

Tầm vận hành khủng là một điểm nhấn. Ảnh: Mercedes-Benz

Bên trong khoang lái, điểm nhấn nổi bật là hệ thống MBUX Superscreen gồm ba màn hình trải dài toàn bộ bề ngang táp-lô, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, hướng tới trải nghiệm số hóa toàn diện cho người dùng.

Nội thất xe hiện đại với màn hình trải dài. Ảnh: Mercedes-Benz

Với tầm vận hành lớn như vậy, có thể kỳ vọng Mercedes-Benz CLA 2026 có thể được đưa về Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là khi các chính sách hạn chế xe xăng tại Hà Nội và TP.HCM được áp dụng.