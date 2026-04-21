Mercedes-Benz C-Class EV lộ ảnh nội thất: Màn hình gần 40 inch trải dài trên táp-lô, đỏ mắt tìm nút nhấn vật lý

Thanh Nhã |

Biến thể thuần điện của C-Class gây chú ý với loạt điểm mới bên trong khoang lái. Xe có thể di chuyển khoảng 800 km sau mỗi lần sạc đầy.

Mercedes-Benz chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên bên trong khoang lái của chiếc C-Class EV. Theo kế hoạch, mẫu sedan này sẽ được giới thiệu trong cuối tháng 4.

Khoang lái C-Class EV. Ảnh: Mercedes-Benz

Nội thất của C-Class EV sắp ra mắt thể hiện sự chú trọng mạnh mẽ vào giao diện kỹ thuật số và sự thoải mái cao cấp, với bố cục gần giống với GLC EV. Khoang cabin nổi bật với bảng điều khiển màn hình lớn phủ kính tích hợp nhiều màn hình vào một khối duy nhất, tạo nên bảng điều khiển kỹ thuật số gần như toàn chiều rộng.

Ở trung tâm khoang lái là màn hình Hyperscreen 39,1 inch, trải dài khắp bảng điều khiển và tích hợp cụm đồng hồ, hệ thống thông tin giải trí và màn hình cho hành khách vào một khối liền mạch. Mercedes-Benz cũng dự kiến ​ cung cấp cấu hình 3 màn hình tùy chọn, tương tự như các thiết lập được thấy trên các mẫu xe hàng đầu của hãng.

Các nút vật lý được giảm thiểu tối đa, với hầu hết các chức năng được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng hoặc các nút điều khiển gắn trên vô lăng. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng rộng hơn của thương hiệu hướng tới các giao diện điều khiển bằng phần mềm.

Nội thất tập trung mạnh vào không gian nội thất, với hệ thống ánh sáng nội thất được tích hợp rộng rãi trên toàn bộ bảng điều khiển và các tấm cửa. Trần kính toàn cảnh là trang bị tùy chọn, trần kính này được tích hợp các yếu tố chiếu sáng nhằm để bổ sung ánh sáng cho không gian nội thất.

Các tính năng bổ sung bao gồm hệ thống âm thanh cao cấp Burmester, ghế trước chỉnh điện với chức năng thông gió, massage và nhớ vị trí, cùng nhiều tùy chọn bọc ghế bao gồm chất liệu giả da và da Nappa.

Mercedes-Benz cung cấp một loạt các tùy chọn trang trí nội thất, bao gồm các lớp hoàn thiện kim loại cùng với các tùy chọn gỗ và sợi carbon. Khách hàng có thể lựa chọn từ nhiều chủ đề màu sắc, cho phép cá nhân hóa không gian cabin hơn.

Trần kính toàn cảnh là trang bị tùy chọn trên C-Class EV. Ảnh: Mercedes-Benz

Ngoài các yếu tố trực quan, C-Class EV còn giới thiệu những cập nhật nhằm cải thiện sự thoải mái trong cabin. Hệ thống HVAC được thiết kế lại được cho là giúp tăng hiệu quả làm mát, trong khi những cải tiến về cấu trúc và âm thanh góp phần giảm mức độ tiếng ồn.

Các biện pháp như cải thiện độ cứng thân xe, vật liệu cách âm tiên tiến, kính nhiều lớp và các bộ phận hệ thống truyền động điện được tinh chỉnh nhằm mang lại trải nghiệm yên tĩnh và thoải mái hơn trong cabin.

Mercedes-Benz hé lộ phạm vi hoạt động của mẫu xe này khoảng 800 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP. C-Class EV sử dụng nền tảng công nghệ MB.EA được chia sẻ với GLC EV, dự kiến cũng sẽ chia sẻ các bộ phận khác, bao gồm cả hai động cơ điện và pin 800 V.

