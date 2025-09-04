Mercedes-Benz 300 SL triệu đô bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam, CĐM lập tức gọi tên một người xứng đáng làm chủ nhân siêu phẩm

Chiếc Mercedes-Benz 300 SL – huyền thoại thể thao với cơ cấu cửa mở dạng “cánh chim” Gullwing – đã chính thức xuất hiện tại Việt Nam. Đây là một trong những mẫu xe cổ giá trị nhất thế giới, thường được giao dịch ở mức hàng triệu USD. Sự có mặt của 300 SL lập tức khiến giới mê xe trong nước xôn xao.

Chiếc Mercedes-Benz 300 SL được vận chuyển trên xe thớt. Ảnh: Facebook

Hình ảnh chiếc 300 SL màu bạc, nội thất đỏ nổi bật được ghi lại khi xe được vận chuyển bằng xe chuyên dụng mang biển Hà Nội. Trước đó, vào năm 2023, đã từng rộ lên thông tin mẫu xe này được nhập về cho bộ sưu tập của một doanh nhân nổi tiếng trong giới siêu xe.

Hình ảnh chiếc 300 SL được cho là xuất hiện tại Việt Nam trước đó. Ảnh: Nguyễn Đức

Ngay khi những bức ảnh đầu tiên lan truyền, nhiều người lập tức cho rằng ông Đặng Lê Nguyên Vũ chính là chủ nhân của siêu phẩm này. Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên từ lâu đã thể hiện niềm đam mê đặc biệt với Mercedes cổ, từng sưu tập nhiều mẫu xe như 190 SL, 230 SL, 250 SL, 280 SL, 380 SL hay 560 SL. Không chỉ dừng lại ở những mẫu cổ điển, ông còn sở hữu gần như đầy đủ các “hậu duệ” hiện đại của 300 SL, từ SLS AMG, AMG GT cho đến những phiên bản giới hạn như SLS AMG GT Final Edition hay AMG GT R Pro.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu vô số những mẫu Mercedes-Benz cổ tại Việt Nam. Ảnh: Sưu tầm

Mercedes-Benz 300 SL được sản xuất từ năm 1954 đến 1957 với số lượng hạn chế. Thiết kế cửa mở dạng cánh chim không chỉ mang tính biểu tượng mà còn giúp mẫu xe này trở thành cột mốc trong lịch sử thiết kế của Mercedes. Đây cũng là cái tên đã đặt nền móng cho dòng xe thể thao ba ngôi sao và cho đến nay vẫn là một trong những mẫu xe được săn đón bậc nhất trong giới sưu tầm.

Mercedes-Benz 300SL là mẫu xe biểu tượng trong lịch sử, được nhiều nhà sưu tập săn lùng và tìm mua trên toàn cầu. Ảnh: Brabus Classic

Trái tim của 300 SL là động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L, công suất khoảng 243 mã lực. Vào thời điểm ra mắt, khối động cơ này giúp chiếc xe đạt tốc độ tối đa gần 260 km/h, đưa 300 SL trở thành mẫu xe thương mại nhanh nhất thế giới. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, thông số ấy vẫn được nhắc lại như minh chứng cho sự tiên phong của Mercedes trong công nghệ xe thể thao.

Giá của 300 SL cũng không hề rẻ. Ảnh: Brabus Classic

Trên thị trường quốc tế, 300 SL luôn giữ vị trí đặc biệt. Giá rao bán trung bình dao động quanh 1,7 triệu USD (tương đương 44,8 tỷ đồng), trong khi một số chiếc hiếm đã từng đạt mức hơn 3,4 triệu USD (89,6 tỷ đồng) tại các buổi đấu giá. Với giá trị ngày càng tăng theo thời gian, việc một chiếc 300 SL xuất hiện tại Việt Nam vừa thể hiện độ chịu chơi của chủ nhân, vừa khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của thú chơi xe cổ trong nước.