Mercedes-AMG GT 53 giảm sốc tại đại lý: Từng có giá 6,7 tỷ, nay thực tế chưa tới 3,9 tỷ và đây là điều cần đánh đổi

Giới tư vấn bán hàng Mercedes-Benz Việt Nam đang đồng loạt chào bán AMG GT 53 4Matic+ với mức giảm lớn. Cụ thể, hãng điều chỉnh giá niêm yết từ 6 tỷ đồng xuống 4,799 tỷ đồng. Giá này đại lý cộng thêm chính sách ưu đãi riêng, đưa giá thực tế tiếp tục xuống mức 3,9 - 4 tỷ đồng, cá biệt có đại lý chào bán giá 3,888 tỷ đồng.

Đây là mức giá thấp nhất của Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ kể từ khi ra mắt Việt Nam năm 2020. Có thời điểm, giá niêm yết của mẫu xe này chạm đỉnh 6,719 tỷ đồng. Nếu so sánh với giá hiện tại, tổng mức giảm của AMG GT 53 4Matic+ đã lên tới 2,831 tỷ đồng.

Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ chính hãng được giảm giá gần 3 tỷ đồng.

Theo giới tư vấn bán hàng, lô xe được hưởng ưu đãi này mới 100%, sản xuất năm 2022. Năm 2023, hãng xe Đức đã giới thiệu phiên bản nâng cấp (facelift) của mẫu xe này tại nhiều thị trường lớn, nhưng chưa phân phối tại Việt Nam.

Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ thuộc dòng xe thể thao hiệu suất cao GT (Grand Tourer) coupe 4 cửa lần đầu được giới thiệu vào năm 2018 để thay thế cho “người tiền nhiệm” AMG GT 2 cửa. Xe cạnh tranh trực tiếp Porsche Panamera và Maserati Quattroporte.

Là dòng Mercedes-AMG "xịn", AMG GT 53 4Matic+ sở hữu những chi tiết đặc trưng như lưới tản nhiệt Panamericana, cản trước/sau thể thao, cụm 4 ống xả, hệ thống phanh hiệu suất cao và bộ mâm đa chấu thể thao của AMG. Xe trang bị cánh gió chủ động làm từ sợi carbon dưới cản trước. Cánh gió được kích hoạt khi tốc độ vượt 80 km/h và ở chế độ Race. Đuôi xe mang thiết kế “liftback” của dòng coupe. Cánh gió phía sau điều chỉnh điện có thể đóng mở để tối ưu lực ép khí động học khi vận hành ở tốc độ cao.

Xe có kích thước dài x rộng cao lần lượt là 5.054 x 1.953 x 1.455 mm cùng trục cơ sở 2.951 mm. AMG GT 53 4Matic+ được phát triển trên nền tảng khung gầm mới của hãng xe Đức mang tên Modular Rear Architecture có kết cấu bằng nhôm: cứng hơn, linh hoạt hơn, đồng thời giảm đáng kể trọng lượng.

Ở bên trong, mẫu xe này thừa hưởng khá nhiều từ S-Class như cặp màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống thông tin giải trí MBUX, dàn âm thanh cao cấp Burmester 14 loa, điều hòa tự động 3 vùng tích hợp lọc không khí, cụm sạc điện thoại không dây, đèn nội thất 64 màu…

Cung cấp sức mạnh cho AMG GT 53 4Matic+ là động cơ EQ Boost 6 xy-lanh tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất 435 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Mẫu sedan thể thao này chỉ cần 4,5 giây để tăng tốc 0-100 km/h và vận tốc tối đa 285 km/h.