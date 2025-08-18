Mercedes-AMG GLE 53 giảm giá ‘kịch sàn’ còn gần 3,6 tỷ tại đại lý: Rẻ hơn Land Cruiser cả tỷ đồng, người mua phải đánh đổi một điều

GLE 53 đang có giá "mềm" hơn nhiều cho người "chơi"

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe là mẫu "xe chơi" từng có giá niêm yết 5,349 tỷ đồng ở thời điểm ra mắt. Đến nay, sau khi trừ khuyến mãi chính hãng, giá xe còn 4,699 tỷ.

Tuy nhiên, giá GLE 53 còn đang thấp hơn rất nhiều tại đại lý. Tham khảo một số đại lý giá bán của xe đang giảm còn dao động từ gần 3,6 tỷ đến hơn 3,8 tỷ đồng, tùy nơi. Đổi lại, người mua phải chấp nhận xe có năm sản xuất 2022.

Mercedes-AMG GLE 53 đang giảm giá mạnh tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Như vậy, giá bán thực tế của Mercedes-AMG GLE 53 thậm chí còn thấp hơn cả tỷ đồng so với Toyota Land Cruiser - mẫu SUV có giá niêm yết 4,58 tỷ đồng. Thậm chí, giá bán thực tế của Land Cruiser còn chênh thêm vài trăm triệu đồng nữa tại đại lý.

GLE 53 có gì đặc sắc?

GLE Coupe nổi bật với phần mui dốc về sau ở cột C - thiết kế đặc trưng của coupe SUV. Xe có kích thước dài 4.961 mm, rộng 1.999 mm. Thiết kế coupe tăng tính thời trang nhưng không gian hàng ghế sau bị hạn chế hơn GLE thông thường.

Là bản hiệu suất cao, ngoại thất GLE 53 đậm chất AMG "chuẩn" với lưới tản nhiệt nan dọc mạ chrome, mâm 21 inch, cùm phanh lớn và hệ thống treo khí nén AMG có thể nâng hạ gầm. Xe còn có hệ thống đèn chiếu sáng Multibeam LED và đèn hậu LED theo phong cách S-Class, C-Class mới.

Bản hiệu suất cao AMG có ngoại hình hầm hố. Ảnh: Đại lý

Nội thất chưa áp dụng triết lý mới như S-Class, vẫn có nhiều điểm giống GLS hiện tại. Xe được trang bị cụm màn hình đôi 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống tạo mùi hương, cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh Burmester 13 loa, ghế Nappa hai tông, camera 360 độ và HUD... Bản này dùng vô-lăng AMG thể thao.

Vô lăng thể thao là điểm phân biệt rõ nét với GLE bản thấp hơn. Ảnh: Đại lý

Sức mạnh của GLE 53 đến từ động cơ I6 tăng áp 3.0L, 435 mã lực, 520 Nm, hộp số tự động 9 cấp, dẫn động 4 bánh 4Matic+. Công nghệ EQ Boost bổ sung 22 mã lực và 250 Nm. Xe còn có chế độ lưu dữ liệu chặng đua AMG Track Pace và tùy chỉnh âm thanh ống xả.