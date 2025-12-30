Mẹo nấu tiệc Tết nhàn tênh với bộ sản phẩm bếp tích hợp AI của Samsung

Nhận công thức, theo dõi nguyên liệu từ tủ lạnh

Gian bếp luôn được mệnh danh là nơi giữ lửa hạnh phúc của mọi gia đình. Trong ngày Tết, nơi đây trở thành tâm điểm của những buổi tiệc đầu năm, nơi bạn bè, họ hàng gặp gỡ và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất. Để luôn sẵn sàng cho nhu cầu nấu nướng tăng cao vào những ngày này, hội yêu bếp nên mua sắm đầy đủ nguyên liệu tươi ngon, bảo quản ở nhiệt độ phù hợp và luôn kiểm soát kỹ hạn dùng của từng món. Ngoài ra, bạn cũng cần lên thực đơn để tận dụng hiệu quả nguyên liệu trong thời hạn của chúng, giúp các món ăn luôn tươi ngon và tránh lãng phí.

Ngoài việc đóng hộp và dán nhãn hạn sử dụng cho từng loại thực phẩm, một cách hiện đại hơn là để công nghệ mắt thần AI Vision Inside trên Tủ lạnh Samsung Bespoke AI 4 Cửa với màn hình AI Family Hub™+ 32 Inch xử lý. Sử dụng camera được tích hợp bên trong tủ, AI Vision Inside có thể "nhìn", nhận diện và ghi nhớ đến 150 loại thực phẩm khác nhau (bao gồm tên gọi, ngày đưa vào tủ và ngày hết hạn dự kiến). Mọi thông tin về thực phẩm trong tủ luôn được cập nhật theo thời gian thực, hiển thị ngay trên màn hình AI Family Hub™+ ngoài cửa tủ. Từ các thông tin này, tủ lạnh có thể gợi ý công thức nấu tiệc Tết dựa trên thực phẩm sẵn có, giúp hạn chế tình trạng lãng phí. Các công thức này cũng có thể gửi trực tiếp từ tủ lạnh sang lò nướng và sẵn sàng chế biến ngay khi bạn sơ chế xong.

Nếu muốn tiết kiệm thời gian rã đông thịt cá, hội yêu bếp có thể bảo quản thực phẩm trong ngăn linh hoạt FlexZoneTM và lựa chọn chế độ đông mềm để không đóng tuyết. Về phần nước uống, quầy Minibar Beverage CenterTM ẩn sau cánh tủ với hai ngăn chứa rộng rãi, cho phép lưu trữ mọi loại nước yêu thích phục vụ tiệc Tết. Quầy Minibar còn có bình tự động làm đầy nước, phù hợp để sáng tạo nước detox, coldbrew, giúp làm nhẹ bụng trong những ngày Tết. Yếu tố âm nhạc và giải trí là một phần không thể thiếu trong các buổi tiệc Tết. Một mẹo hay ho là chủ xị của buổi tiệc có thể mở nhạc Tết hoặc các chương trình hài Tết ngay trên màn hình AI Family Hub™+ để khuấy động không khí.

Quầy Minibar là điểm nhấn cao cấp trên dòng "siêu tủ lạnh" của Samsung

Nấu nhiều món cùng lúc với lò nướng, bếp từ linh hoạt

Người Việt có tinh thần hiếu khách và luôn muốn các buổi tiệc Tết luôn tươm tất, nhiều món ăn ngon để tạo khởi đầu tốt đẹp cho năm mới. Vì thế, số món ăn trong các buổi tiệc Tết bao giờ cũng nhiều hơn, cầu kỳ hơn bữa ăn hàng ngày. Để rút ngắn tối đa thời gian thì việc cần thiết là nên lựa chọn những loại bếp và lò nướng linh hoạt, có khả năng chế biến nhiều món riêng biệt cùng lúc mà không ảnh hưởng đến nhau.

Lò nướng Samsung Bespoke sở hữu thiết kế sang trọng cùng nhiều tính năng thông minh

Các sản phẩm trong bộ sưu tập bếp Samsung Bespoke có thể là lời gợi ý tuyệt vời cho vấn đề kể trên. Lò nướng Bespoke ngoài khả năng nhận công thức gửi từ tủ lạnh thì còn có chế độ Nướng linh hoạt (Dual Cook), cho phép nướng đồng thời nhiều món ăn ở nhiệt độ khác nhau trong một khoang lò, giúp tiết kiệm tối đa thời gian nấu nướng. Ngoài ra, chế độ Nướng-Hấp kết hợp, thêm hơi nước vào quá trình nướng là bí quyết cho ra đời những món gà nướng giòn tan bên ngoài và mọng nước bên trong, khiến khách khứa phải gật gù tán thưởng.

Chế độ Dual Cook cho phép nướng cùng lúc 2 món khác nhau trong khoang lò

Bếp từ Bespoke thậm chí còn có thể đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cỗ Tết gấp 4 lần, thông qua 4 vùng nấu linh hoạt trên mặt bếp. Bạn có thể thiết lập nhiệt độ riêng cho từng vùng nấu để chế biến 4 món cùng lúc, hoặc kết hợp các vùng nấu lại với nhau để phù hợp với hình dạng, kích thước của nồi, xoong, chảo. Công suất cực đại 7400W và chức năng gia nhiệt nhanh sẽ đẩy nhiệt độ vùng nấu tăng nhanh chỉ trong vòng 10 phút, giúp người dùng đun sôi nước hoặc đun nóng thần tốc một nồi súp lớn.

Các thiết bị bếp thông minh góp phần khởi nhịp Tết mới, truyền cảm hứng nấu nướng món ngon và gìn giữ phong tục năm mới theo cách tiện lợi, nhanh chóng hơn. Các sản phẩm bếp nói trên đã xuất hiện trong combo Tết Linh Đình Samsung Bespoke AI, mang đến cơ hội mua sắm với mức giá hấp dẫn, đi kèm nhiều ưu đãi. Một khởi đầu hanh thông sẽ là tiền đề vững chắc cho một năm Bính Ngọ 2026 nhiều thành công và may mắn.

