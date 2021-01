'Méo mặt' với giá sửa Mercedes-Benz C 300 AMG hỏng giảm xóc hơn 250 triệu đồng

Mua xe sang là một chuyện, và nuôi xe sang lại là một câu chuyện khác. Chi phí dành cho những chiếc xe sang, đặc biệt là xe Đức, luôn cao hơn nhiều lần so với xe phổ thông của Nhật hay Hàn Quốc. Chi phí "nuôi" xe đó không chỉ bao gồm tiền xăng xe, bảo dưỡng mà còn có chi phí phụ tùng, linh kiện để sửa chữa trong trường hợp phát sinh vấn đề.

Bảng báo giá sửa chữa một chiếc Mercedes-Benz C 300 AMG 2016 dưới đây là minh chứng cho điều đó. Theo đó, chiếc C 300 bị hỏng giảm xóc nên phải thay thế mới với chi phí là hơn 250 triệu đồng.

Bảng báo giá sửa chữa chiếc C 300 AMG hỏng hệ thống treo.

C 300 AMG 2016 được trang bị hệ thống treo khí nén.

Theo bảng báo giá này, chi tiết có giá đắt đỏ nhất là giảm xóc trước với giá hơn 57 triệu đồng cho mỗi chiếc. Giá bóng hơi sau là hơn 20 triệu đồng mỗi chiếc. Bộ bơm hơi nâng phuộc có giá hơn 43 triệu đồng. Giá van nâng phuộc là hơn 15 triệu đồng.

Chiếc xe này còn thay cả má phanh do đã mòn sau thời gian sử dụng với giá cho bộ má mới là hơn 12 triệu đồng.

Chi tiết thu hút sự chú ý không kém là tiền công thay. Mỗi chiếc giảm xóc tốn của xe gần 800.000 đồng tiền công thay. Mỗi bộ má phanh trước/sau cũng có chi phí lắp đặt là gần 800.000 đồng.

Hiện tại, một chiếc C 300 AMG sản xuất 2016 đã qua sử dụng có giá rơi vào khoảng 1,3 tỷ đồng. Riêng chi phí sửa chữa hệ thống giảm xóc đã tốn đến gần 1/5 giá trị chiếc xe. Trước đây đã từng có trường hợp thay thế bộ đèn Multibeam LED trên C 300 AMG bị vỡ và chi phí cũng lên tới cả trăm triệu đồng.

Ở bản cũ, C 300 AMG được trang bị hệ thống treo khí nén Airmatic. Chi tiết này từng gây tranh luận bởi đã có những trường hợp hệ thống bóng hơi bị hỏng dẫn đến chi phí sửa chữa và thay thế tốn kém. Ưu điểm của giảm xóc khí nén là êm ái.

Đến bản nâng cấp facelift 2019, hệ thống treo trên C 300 AMG đã đổi sang loại thích ứng Dynamic Body Control với lò xo giảm chấn. Điều này cũng tương tự với mẫu xe GLC.

Một chiếc C 300 AMG hỏng treo khí nén và dấu hiệu nhận biết là gầm hạ thấp và có cảnh báo trên bảng đồng hồ.

Thế hệ mới của C 300 AMG đã có vài lần điều chỉnh lại trang bị. Việc đổi từ hệ thống treo khí nén sang loại dùng lò xo là một trong số đó.

Từ năm 2021, phiên bản C-Class này còn bị bỏ đi hệ thống phanh hiệu năng cao với đĩa tản nhiệt và thay bằng loại cấp thấp hơn. Mẫu xe GLC cũng có thay đổi tương tự. Mercedes-Benz cho biết đây là thay đổi từ tập đoàn mẹ ở Đức chứ không phải "cắt trang bị" khi xe về Việt Nam.

Dòng C-Class đang bán tại Việt Nam có 3 phiên bản, gồm C 180, C 200 Exclusive và C 300 AMG (còn gọi là AMG Line tại nước ngoài) đều lắp ráp trong nước. Giá xe dao động từ 1,399 tỷ đến 1,959 tỷ đồng. Hiện tại, mẫu xe này đang được ưu đãi 50% trước bạ.