Mẹo giải phóng dung lượng Zalo đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng nhất

Người dùng giải phóng dụng lượng Zalo cần lưu ý những thông tin sau.

Zalo là ứng dụng nhắn tin được nhiều người sử dụng hằng ngày để trao đổi công việc, gửi hình ảnh, video và tài liệu. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, dữ liệu tích lũy có thể chiếm nhiều dung lượng điện thoại, khiến thiết bị thiếu bộ nhớ và ứng dụng hoạt động kém ổn định. Người dùng có thể khắc phục tình trạng này bằng cách kiểm tra dung lượng, xóa bộ nhớ đệm và dọn dẹp những tệp không còn cần thiết.

Vì sao dung lượng Zalo bị đầy?

Nguyên nhân phổ biến khiến Zalo chiếm nhiều bộ nhớ là lượng dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng. Cụ thể, dữ liệu tin nhắn, hình ảnh và tệp được lưu trên thiết bị đang sử dụng, khi các nội dung này tích lũy theo thời gian, người dùng cần chủ động kiểm tra và dọn dẹp để có thêm không gian lưu trữ.

Ảnh, video và tài liệu trong các cuộc trò chuyện có thể chiếm một phần đáng kể dung lượng, đặc biệt với những người thường xuyên tham gia các nhóm công việc hoặc nhận nhiều tệp đính kèm.

Bên cạnh đó, bộ nhớ đệm cũng làm tăng dung lượng ứng dụng. Đây là các dữ liệu tạm thời được tạo ra trong quá trình sử dụng, chẳng hạn như sticker đã tải về hoặc nội dung xem trên nhật ký bạn bè. Khác với dữ liệu trò chuyện, bộ nhớ đệm có thể được dọn dẹp mà không ảnh hưởng đến các cuộc trò chuyện.

Một nguyên nhân khác là dữ liệu lưu trong mục My Documents. Đây là nơi người dùng có thể lưu giữ hình ảnh, video và tài liệu để truy cập lại trên các thiết bị khác.

Ngoài ra, dữ liệu của những tài khoản Zalo khác từng đăng nhập trên cùng thiết bị cũng có thể chiếm bộ nhớ. Vì vậy, chỉ xóa một vài hình ảnh chưa chắc đã giải quyết triệt để tình trạng đầy dung lượng.

Cách kiểm tra dung lượng Zalo đang sử dụng

Trước khi xóa dữ liệu, người dùng nên kiểm tra xem ứng dụng đang chiếm bao nhiêu bộ nhớ và loại nội dung nào chiếm nhiều nhất. Người dung nên thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo trên điện thoại.

Bước 2: Truy cập mục Cá nhân.

Bước 3: Chọn Dữ liệu.

Bước 4: Kiểm tra tổng dung lượng Zalo đang sử dụng và các mục dữ liệu được hiển thị.

Tại đây, người dùng có thể lựa chọn dọn dẹp bộ nhớ đệm hoặc xem chi tiết dữ liệu trò chuyện để tìm những nội dung không còn cần thiết.

Các cách giải phóng dung lượng Zalo nhanh chóng

1. Xóa bộ nhớ đệm

Đây là một trong những cách đơn giản nhất để giải phóng dung lượng mà không phải xóa tin nhắn hay hình ảnh quan trọng.

Người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Zalo, vào mục Cá nhân.

Bước 2: Chọn Dữ liệu.

Bước 3: Nhấn Dọn dẹp bộ nhớ đệm.

Bước 4: Xác nhận thao tác nếu ứng dụng yêu cầu.

2. Xóa ảnh, video và tệp không cần thiết

Cách thực hiện:

Bước 1: Vào Cá nhân > Dữ liệu.

Bước 2: Tại mục Dữ liệu trò chuyện, chọn Xem và dọn dẹp.

Bước 3: Chọn cuộc trò chuyện muốn kiểm tra.

Bước 4: Xem danh sách dữ liệu theo dung lượng hoặc theo loại nội dung, chẳng hạn ảnh, video, tệp và tin nhắn thoại.

Bước 5: Chọn những nội dung không còn cần thiết rồi nhấn biểu tượng thùng rác để xóa.

3. Dọn dẹp My Documents

Cách 1: Xóa trực tiếp từng nội dung

Bước 1: Mở cuộc trò chuyện My Documents.

Bước 2: Nhấn giữ tin nhắn hoặc nội dung muốn xóa.

Bước 3: Chọn Xóa.

Cách 2: Dọn dẹp qua trang quản lý dung lượng

Bước 1: Mở My Documents.

Bước 2: Nhấn biểu tượng danh sách tùy chọn ở góc trên bên phải.

Bước 3: Truy cập trang quản lý dung lượng, chọn Xem và dọn dẹp.

Bước 4: Chọn các nội dung không còn cần thiết.

Bước 5: Nhấn biểu tượng thùng rác để xóa.

4. Xóa dữ liệu trò chuyện cũ

Với những cuộc trò chuyện không còn quan trọng, người dùng có thể cân nhắc xóa lịch sử để giảm lượng dữ liệu lưu trữ.

Thông thường, người dùng mở cuộc trò chuyện cần dọn dẹp, nhấn biểu tượng tùy chọn ở góc trên bên phải rồi tìm mục Xóa lịch sử trò chuyện hoặc chức năng quản lý dữ liệu tương ứng. Tên gọi và vị trí tùy chọn có thể khác nhau tùy phiên bản ứng dụng.

Tuy nhiên, đây là thao tác cần cân nhắc kỹ. Khác với việc chỉ xóa bộ nhớ đệm, xóa lịch sử trò chuyện có thể khiến người dùng mất quyền truy cập vào những tin nhắn và nội dung đã xóa. Vì vậy, chỉ nên thực hiện sau khi đã kiểm tra và sao lưu các thông tin cần thiết.

Những lưu ý để tránh mất dữ liệu khi dọn dẹp Zalo

Để việc giải phóng dung lượng đạt hiệu quả mà vẫn bảo đảm an toàn cho dữ liệu, người dùng nên lưu ý một số điểm sau.

Thứ nhất, phân biệt bộ nhớ đệm với dữ liệu trò chuyện. Xóa bộ nhớ đệm chủ yếu loại bỏ dữ liệu tạm thời, trong khi xóa ảnh, video, tệp hoặc lịch sử trò chuyện có thể khiến người dùng mất quyền truy cập vào những nội dung quan trọng.

Thứ hai, nên sao lưu dữ liệu cần thiết trước khi đổi điện thoại, cài đặt lại ứng dụng hoặc thực hiện các thao tác xóa lớn.