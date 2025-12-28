Mèo đầu phẳng hiếm bất ngờ tái xuất sau 30 năm

Phát hiện bất ngờ tại khu bảo tồn Princess Sirindhorn

Theo thông báo của Urs Breitenmoser, đồng chủ tịch Nhóm chuyên gia mèo thuộc IUCN, các cuộc khảo sát gần đây đã phát hiện nhiều cá thể mèo đầu phẳng tại rừng ngập nước thuộc Khu bảo tồn động vật hoang dã Princess Sirindhorn.

Đáng chú ý, trong số này có cả một con mèo con, cho thấy quần thể đã sinh sản thành công.

Loài mèo này vốn có kích thước tương đương mèo nhà, sống chủ yếu bằng cá và ếch. Chúng thường trú ngụ trong rừng đầm lầy, nơi địa hình hiểm trở với nước ngập tới ngực và rễ cây chằng chịt.

Chính môi trường khắc nghiệt này khiến việc tiếp cận và nghiên cứu trở nên vô cùng khó khăn.

Trong năm 2024, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận 13 lần xuất hiện qua bẫy ảnh, và đến năm 2025 con số này tăng lên 16. Trước đó, các khảo sát chỉ tập trung ở rìa rừng, nhưng dữ liệu mới cho thấy loài mèo này còn tồn tại sâu hơn trong nội địa.

Nguy cơ và yêu cầu bảo tồn khẩn cấp

Mèo đầu phẳng hiện được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp, với tổng số cá thể toàn cầu ước tính chỉ khoảng 2.500.

Tại Thái Lan, loài này từng bị coi là đã tuyệt chủng từ năm 2014 do không còn bằng chứng tồn tại. Việc tái xuất lần này vừa là tín hiệu tích cực, vừa đặt ra thách thức lớn cho công tác bảo tồn.

Các chuyên gia cảnh báo quần thể mới phát hiện có thể là nhóm cuối cùng còn sót lại ở Thái Lan. Loài mèo này đặc biệt dễ tổn thương trước sự phá hủy môi trường sống do nông nghiệp và khai thác đất ngập nước.

Ngoài ra, việc công bố phát hiện cũng có nguy cơ thu hút sự chú ý của các đối tượng buôn bán động vật hoang dã.

Để bảo vệ quần thể, các nhà khoa học đề xuất tiến hành khảo sát toàn diện bằng cách gắn vòng định vị và xét nghiệm di truyền nhằm đánh giá sức khỏe. Đồng thời, cần triển khai ngay các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt đối với rừng đầm lầy – môi trường sống duy nhất còn lại của loài.

Sự kiện này diễn ra đúng thời điểm IUCN chuẩn bị đánh giá lại tình trạng của mèo đầu phẳng trên Danh sách đỏ. Các nhà bảo tồn nhấn mạnh, nếu không hành động khẩn cấp, cơ hội duy trì loài mèo hiếm này sẽ nhanh chóng biến mất.