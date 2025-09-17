Meizu 22 sở hữu màn hình OLED LTPO 6,3 inch, độ phân giải 1,5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 6.000 nits. Các cạnh viền mỏng chỉ 1,2 mm, đạt tỷ lệ hiển thị so với thân máy 96,4%. Máy còn được trang bị cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình.

Cung cấp sức mạnh cho thiết bị là vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4, kết hợp RAM tối đa 16 GB và bộ nhớ trong lên tới 1 TB. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi 4.500 mm² giúp máy duy trì hiệu suất ổn định.

Cụm camera sau gồm ba cảm biến 50 MP: cảm biến chính OV50H hỗ trợ OIS, camera góc siêu rộng và camera tiềm vọng tele với zoom quang 3x. Camera trước cũng đạt độ phân giải 50 MP.

Meizu 22 tích hợp viên pin 5.510 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W và sạc không dây 66 W. Máy đạt chuẩn chống bụi nước IP66/IP68, mỏng 8,15 mm và nặng 190 g. Hệ điều hành cài sẵn là Flyme AIOS 2 dựa trên Android 15, tích hợp nhiều tính năng AI.

Máy có ba tùy chọn màu: Borderless Black, White và Love Pink. Giá bán tại Trung Quốc khởi điểm từ 2.999 tệ (khoảng 11 triệu đồng) cho bản 12 GB/256 GB. Bản 12 GB/512 GB có giá 3.399 tệ (khoảng 12,6 triệu đồng), bản 16 GB/512 GB là 3.699 tệ (khoảng 13,6 triệu đồng), và bản cao nhất 16 GB/1 TB giá 4.199 tệ (khoảng 15,5 triệu đồng).

Tại Việt Nam, thương hiệu Meizu có bán chính hãng một vài smartphone phân khúc giá rẻ và tầm trung, có thể kể tới như Meizu Mblu 21 giá chỉ 1,99 triệu hay Meizu Lucky 08 giá chỉ chưa tới 5 triệu đồng trong các dịp sale lớn.