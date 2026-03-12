Megan Fox lại "đốt cháy" mạng xã hội khi tạo dáng táo bạo, công khai nhắn nhủ tình cũ

Sau gần một năm vắng bóng, "quả bom gợi cảm" Megan Fox đã liên tiếp trở lại Instagram với những loạt hình ảnh không thể nóng bỏng hơn. Trong lần tái xuất thứ ba này, ngôi sao Transformers đã chọn studio làm nơi phô diễn trọn vẹn vẻ quyến rũ trong chiếc áo hở lưng, quần short ngắn và đôi bốt cao đến đùi đầy quyền lực.

Megan Fox gây chú ý với dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Tình yêu là con quái vật dữ tợn nhất trong tất cả" . Người hâm mộ cho rằng đây là lời ám chỉ về mối quan hệ đầy sóng gió với hôn phu cũ Machine Gun Kelly (MGK).

Trong loạt ảnh, mỹ nhân sinh năm 1986 tạo dáng đầy khiêu khích trên sàn studio với bộ nội y latex đen, chân váy ôm sát để lộ hình xăm ở hông đặc trưng. Cô hoàn thiện diện mạo bằng lớp trang điểm sắc sảo nhấn vào đôi mắt, kết hợp cùng kính râm và bộ móng nghệ thuật cầu kỳ, tạo nên một hình ảnh vừa nổi loạn vừa quyến rũ.

Ngay dưới bài đăng, MGK đã để lại bình luận gây sốc: "Thật điên rồ khi chúng ta đã có một đứa con" . Dù cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi vào năm 2024 sau nhiều lần tan hợp, họ đã đón con gái Saka Blade vào tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, thay vì quay lại, cả hai hiện chỉ tập trung vào việc cùng nhau nuôi dạy con cái.

Một nguồn tin thân cận cho biết: "Tình cảm lãng mạn giữa họ đã kết thúc từ lâu. Mối quan hệ hiện tại chỉ đơn thuần là vì trách nhiệm làm cha mẹ". Megan Fox hiện có tổng cộng 4 người con, trong đó 3 người con lớn là kết quả từ cuộc hôn nhân trước đó của cô.