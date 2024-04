Mega Gangnam đã ghi lại dấu ấn trong lòng khách hàng yêu làm đẹp như thế nào?

Giữa hàng chục khách hàng có mặt tại sảnh Chi nhánh Mega Gangnam Quận 10 TPHCM một ngày đầu tháng tư, chị Bạch Yến (42 tuổi) cho biết chị đã ở đây từ 9H sáng và chuẩn bị đến lượt vào thăm khám với Chuyên gia Hàn Quốc. Mặc cho nhà ở tận quận 9, chị vẫn vô cùng háo hức vì biết hôm nay sẽ được Mega Gangnam dành tặng ưu đãi cực lớn nhân dịp Đại lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.



Nỗi niềm làn da lão hóa của phụ nữ trung niên và giải pháp độc quyền từ Mega Gangnam

Dù năm nay đã 42 tuổi, gương mặt của chị Yến có phần khắc khổ hơn nhiều chị em cùng lứa. Nếp nhăn hằn sâu ở 2 bên rãnh cười, làn da sần sùi, nhiều vùng lõm-hóp. Chị tâm sự vì mải mê phụ giúp chồng việc quản lý kinh doanh, lại thêm 2 đứa con nhỏ nên chị ít có thời gian để quan tâm đến nhan sắc của mình.

"Đến hôm nay nhìn lại chị tự cảm thấy dung mạo này đã quá già nua rồi. Chị thực sự mong có một phép màu nào đó giúp chị lấy lại được thanh xuân đã mất. Chị cũng nghe nhiều người giới thiệu tới Mega Gangnam, bảo dịch vụ ở đây tốt lắm nhưng ngại giá thành cao nên chị cứ chần chừ mãi. Đến tận hôm rồi được các bạn tư vấn viên báo là đang được giảm giá 30% mừng Đại lễ, chị mới quyết định đi đấy", chị Bạch Yến cho biết.



Không chỉ dừng lại ở đó, do lựa chọn gói Meta Elite Victoria-gói trẻ hóa cao cấp nhất của Mega Gangnam hiện nay, chị Yến còn được tặng thêm 1 voucher trẻ hóa vùng cổ Face Reshape 35 triệu và 1 voucher kích thích mọc tóc 10 triệu. Làm đẹp thế này thì quá là hời rồi", chị Yến hào hứng chia sẻ.

Cách đó không xa, chị Thanh Huyền (48 tuổi, Long An), cũng đang ngồi thư giãn, thưởng thức trà bánh cao cấp được Mega Gangnam phục vụ sau liệu trình Meta Elite kéo dài hơn 90 phút.

"Chị nghĩ phụ nữ ai cũng muốn mình trở nên rạng rỡ nhất có thể. Tính chất công việc của chị cũng vốn bận rộn nữa nên phải lựa chỗ nào làm đẹp an toàn mà nhanh chóng, hiệu quả thấy liền luôn. Chị mới được giảm giá 30% tổng chi phí liệu trình rồi còn nhận được thêm voucher trẻ hóa cổ Face Reshape và thêm voucher kích thích mọc tóc nữa. Làm có một liệu trình thôi mà chị nhận được quá trời ưu đãi lớn, nên chị vui lắm", chị Huyền cho biết.

Bí quyết duy trì sức nóng kể cả trong giai đoạn khó khăn của Mega Gangnam

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn nên việc Mega Gangnam vẫn giữ được lượng khách ổn định ở cả 4 chi nhánh trên toàn quốc được xem là một kết quả của cả quá trình kiên định theo đuổi những quy chuẩn cao nhất trong các công nghệ thẩm mỹ phi phẫu thuật và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Gần 16 năm qua, Mega Gangnam đã không ngừng nỗ lực liên tục cập nhật những liệu trình trẻ hóa da bằng công nghệ tiên tiến nhất giúp các chị em làm đẹp được an toàn và duy trì hiệu quả bền vững. Các khách hàng sẽ được đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc uy tín thăm khám kỹ lưỡng bằng các máy móc hiện đại, giúp xây dựng phác đồ trẻ hóa phù hợp với làn da và tình trạng lão hóa của mình.



Chưa kể, những trải nghiệm độc quyền, đẳng cấp 5 sao như tham gia các bữa tiệc tri ân trên du thuyền hạng sang hoặc các khách sạn 5 sao, kết hợp cùng hàng loạt chương trình ưu đãi, tri ân khách hàng hoành tráng giúp chị em làm đẹp không phải lo lắng về chi phí. Nhờ những nỗ lực đó nên Mega Gangnam vẫn là cái tên nổi bật ngành trẻ hóa phi phẫu thuật Việt Nam suốt nhiều năm qua.

