Mẹ Xemesis bật khóc khi biết quá khứ của Xoài Non: Bị bố nhốt trong phòng vì quá quậy, lao đi kiếm tiền khi không thể tiếp tục học

Xoài Non và Xemesis - hai cái tên liên tục được nhắc đến những ngày qua vì câu chuyện hôn nhân đẹp như cổ tích đã tan vỡ. Hàng loạt các clip cũ tâm sự về cuộc sống ở thời điểm mới cưới của cặp đôi này liên tục bị đào lại. Trong đó, các clip cắt từ chương trình Gõ cửa thăm nhà Xoài Non - Xemesis cách đây 3 năm trước, lên xu hướng trở lại vì những đoạn chia sẻ về quá khứ của Xoài Non, có sự chứng kiến của ba mẹ ruột cô và cả mẹ Xemesis khiến người xem không khỏi chú ý.

Tình huống cao trào nằm ở đoạn Xoài Non thú nhận về quá khứ lẫy lừng, theo bạn bè ăn chơi, quậy khiến bố mẹ cô rất đau lòng, bố Xoài 2 lần bật khóc vì con gái: Một lần là nghe cô giáo mắng con: "Bố mẹ em chỉ biết kiếm tiền, không biết dạy con", một lần là khi Xoài Non yêu cầu bố lên trường rút học bạ, bỏ học từ cấp 3.

Xoài Non khóc, giọng nghẹn ngào kể: "Em tức quá em đá bàn đi ra khỏi lớp, lúc đó cô gọi cho bố mẹ em nói rằng em bỏ ra khỏi lớp, em "m*** d**". Lúc em về em kể đầu đuôi cho bố em nghe thì bố em bảo là: Bố biết là con thương bố nhưng bố không muốn con thất học. Bố là lý do để em có thể đi học tiếp. Lên cấp 3, em không thể nào hoc được nữa thì em có xin bố nghỉ học.



Bố em lên trường rút tờ học bạ về, bố em mới khóc trên trường. Bố em đau lòng vì em nghỉ học. Bố cũng bảo với em là: Thôi con nghỉ học rồi thì ráng kiếm cái nghề đi, để con không phải thua thiệt với mọi người. Bố không muốn nhìn thấy con thua thiệt ai. Bố mẹ em đau khổ rất nhiều vì em nên em nổ lực kiếm tiền. Bố mẹ là động lực để em bước tiếp. Em muốn bản thân mình thành công và kiếm nhiều tiền hơn nữa".



"Em đã từng trải qua thời điểm mà em không nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ. Em làm bố mẹ em buồn rất nhiều. Có thời điểm bố mẹ em phải nhốt em trong phòng vì em quá quậy... Sau này em mới nhận ra một điều dù ngoài kia em có biết bao nhiêu bạn đi nữa, em chỉ cần vấp ngã thôi là nhìn lại sẽ không còn ai. Chỉ còn lại bố mẹ em thôi. Có một người từng nói với em là em rất may mắn. Em nhận ra điều đó sớm khi em đang còn trẻ, chứ nếu em 30 mới nhận ra thì ba mẹ em đã già em không còn cơ hội nữa... Con yêu bố mẹ rất nhiều và Khánh cũng như vậy", Xoài nói trong nước mắt.

Sau câu nói này, mẹ Xoài Non ôm cô vào lòng: "Bố mẹ rất hãnh diện về con".

Trong suốt quá trình nghe con dâu kể về quá khứ của mình, mẹ Xemesis ngồi lặng yên. Sau khi Xoài kết thúc chia sẻ, 2 MC của chương trình phát hiện mẹ Xemesis đang khóc. Cô nói khi được hỏi vì sao lại khóc?

Mẹ Xemesis đáp: "Chị cảm thấy rất cảm động. Dù cháu còn ít tuổi nhưng cháu có suy nghĩ rất chín chắn, rất hiểu biết, rất người lớn nên chị rất mừng...".

Về phần Xemesis anh được bố vợ đánh giá là người hiền lành, sống thực. Thậm chí, bố vợ còn biết tình trường lừng lẫy một thời của con rể mình và không bận tâm về điều đó.

Cuộc gặp gỡ dù ngắn ngủi nhưng Xemesis chia sẻ lần đầu tiên anh cảm nhận được không khí gia đình đặc biệt như vậy. Xoài Non đã thẳng thắn nhìn nhận và đối diện với lỗi lầm quá khứ và được mẹ chồng cũng như bố mẹ ruột đánh giá cao vì những lỗ lực thay đổi. Có thể thấy ở thời điểm đó, Xoài Non và Xemesis rất hạnh phúc, gia đình hai bên rất thuận hoà.

Sau 3 năm phát sóng, clip thăm nhà Xoài Non - Xemesis đã đạt 2,5M lượt xem và tiếp tục tăng view khi nổ ra tuyên bố ly hôn của cặp đôi. Nhiều khán giả xem lại tập này phần vì tiếc nuối cho 1 chuyện tình đẹp, phần khác để hiểu hơn về quan điểm sống của những người bên cạnh Xoài Non trước khi biến cố xảy ra.

Một số người xem cho rằng rất ấn tượng với những lời bố Xoài dạy con gái, ngay cả khi cô theo bạn bè quậy, bỏ học. Ông vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo và hướng cho Xoài kiếm một công việc để bản thân không tự ti khi bước ra xã hội. Sau khi gả con vào hào môn, bố Xoài vẫn giữ thái độ chừng mực khi nhận xét về con rể cũng như bày tỏ tình thương con một cách khéo léo, đẹp lòng thông gia.

Khi Xoài Non có dấu hiệu tan vỡ, bố mẹ Xoài luôn ở bên cạnh con gái. Họ thường xuyên lui tới chung cư nơi con đang sống, thay con chăm sóc 2 chú cún cưng khi con bận livestream bán hàng.