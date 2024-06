Mẹ vợ U50 trẻ đẹp của Đoàn Văn Hậu rạng rỡ bế cháu ngoại, Doãn Hải My được khen EQ cao khi ứng xử với bố mẹ chồng

Sau khi công khai chuyện đã sinh con đầu lòng và làm đầy tháng cho nhóc tỳ, nàng WAG Doãn Hải My - vợ hậu vệ Đoàn Văn Hậu - thoải mái chia sẻ với người hâm mộ những câu chuyện xung quanh việc sinh con và chăm con mọn. Trong đó, khi được hỏi về sự hỗ trợ của mẹ chồng và mẹ đẻ trong quá trình ở cữ và chăm con trai, Doãn Hải My khéo léo đáp: "Chị rất may mắn kho có cả hai mẹ giúp đỡ em ạ".

Kèm theo đó, bà xã Đoàn Văn Hậu đăng tải hai bức ảnh chụp cảnh mẹ chồng và mẹ đẻ đang bế cháu. Bà Vũ Thị Nụ - mẹ của Đoàn Văn Hậu - mang dáng vẻ hiền từ, chất phác của bà nội từ quê lên chăm cháu. Trong khi đó, bà Đoàn Phương Mai (nickname Mai Đoàn) - mẹ của Doãn Hải My - lại gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp dù đang ở độ tuổi U50. Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá luôn được chú ý với visual không tuổi, rạng rỡ, trông giống "chị em" với Doãn Hải My hơn là "mẹ con". Dù chỉ diện đồ đơn giản, bà Mai Đoàn vẫn thu hút ánh nhìn.

Doãn Hải My khoe ảnh mẹ chồng và mẹ đẻ cùng giúp chăm cháu

Bên cạnh hai mẹ, Doãn Hải My cũng được người hâm mộ đề nghị đăng ảnh của bé Lúa cùng ông ngoại - bố của Doãn Hải My. Hải My sau đó đã chia sẻ bức ảnh ông Doãn Thanh Sơn - bố vợ hot nhất làng bóng đá - đang ân cần chăm cháu ngoại. Nàng WAG cũng không quên nhắc đến bố chồng: "Ông nội Lúa lúc ấy đang bận nên không chụp được".

Việc Doãn Hải My cảm thấy may mắn khi được mẹ chồng và mẹ đẻ giúp đỡ chăm cháu hay cách cô nàng khéo léo nhắc đến bố chồng (dù không được hỏi) khi đăng ảnh bố đẻ được dân tình chấm 10 điểm vì tinh tế và EQ cao khi cư xử với người lớn, đặc biệt là bố mẹ chồng.