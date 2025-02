Mẹ vợ trẻ đẹp từng nói Văn Hậu may mắn mới được vào nhà Hải My, thái độ thế nào sau 2 năm nhận rể?

Mới đây, bà Mai Đoàn - mẹ vợ hot nhất làng bóng đá - mẹ của nàng WAG Doãn Hải My - nhận về nhiều sự chú ý khi đăng tải hình ảnh vui đùa cùng cháu ngoại trong căn hộ chung cư cao cấp của Đoàn Văn Hậu. Dù đã ở độ tuổi gần 50, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn khiến dân mạng xuýt xoa với nhan sắc trẻ trung không tuổi.

Với kiểu tóc ngắn cá tính, bà Mai Đoàn tự tin khoe gương mặt nhỏ nhắn trẻ đẹp, không góc chết. Làn da căng bóng, trắng sáng với sự chăm sóc cẩn thận, xoá nhoà dấu hiệu thời gian, giúp mẹ vợ trẻ đẹp nhất làng bóng đá luôn có diện mạo nổi bật dù không cần trang điểm cầu kì. Đến thăm nhà của con rể và con gái, bà Mai Đoàn thoải mái vui đùa cùng nhóc tỳ Minh Đăng (biệt danh bé Lúa) - con trai đầu lòng của Văn Hậu và Hải My. Dù đã lên chức bà ngoại, bà Mai Đoàn Văn khiến nhiều quý bà phải "xin vía" vì gương mặt trẻ trung không tuổi cùng vóc dáng cực phẩm, gu thời trang thời thượng hết nấc.

Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá vui đùa cùng cháu ngoại trong căn hộ của Văn Hậu - Hải My

Trong đám cưới cổ tích của Văn Hậu - Hải My hồi cuối năm 2023 gây sốt toàn cõi mạng, mẹ của cô dâu cũng nổi rần rần nhờ vẻ ngoài thanh lịch, vóc dáng đẹp ở độ tuổi U50. Ngày ấy, bà còn gây chú ý với chia sẻ rằng Văn Hậu may mắn mới được vào nhà của mình. Câu chuyện do chính Văn Hậu và Hải My kể lại trong một phỏng vấn thời điểm đó. Nguyên nhân bởi lần đầu Văn Hậu được đặt chân vào nhà của Doãn Hải My là khi cô nàng bị gãy chân, hậu vệ sinh năm 1999 đã lập tức chạy đến và xin phép bố mẹ bạn gái để được đỡ nàng lên nhà.

"Đến giờ mẹ em vẫn bảo, 'đấy, thằng này may, chứ không là không biết bao giờ mới được lên nhà'", Doãn Hải My kể về lời của mẹ khi lần đầu con rể tới nhà.

Sau hai năm khi cặp đôi Văn Hậu - Hải My về chung một nhà, bà Mai Đoàn thường xuyên ghé thăm và giúp hai vợ chồng chăm sóc bé Lúa. Bà cũng thường xuyên cùng các con "hẹn hò" cà phê, ăn uống gần gũi và gắn kết.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu khoe nhan sắc cực phẩm ở tuổi U50