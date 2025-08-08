Mẹ vợ hot nhất làng bóng khoe chân dài cực phẩm

Không hổ danh là mẹ vợ hot nhất làng bóng đá, bà Mai Đoàn - mẹ của nàng WAG Doãn Hải My vừa có màn "lên đồ" khiến cộng đồng mạng chú ý. Trong loạt ảnh mới, bà xuất hiện với thần thái sang chảnh, vóc dáng nuột nà và đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp không thua kém bất kỳ người mẫu nào.

Diện đầm xẻ tà màu be tôn dáng, mix cùng kính đen và thắt lưng bản lớn, gương mặt đầy khí chất, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu khiến nhiều người lầm tưởng đây là hình ảnh của một người đẹp showbiz chứ không phải mẹ ngoại đã U50. Dáng ngồi giao chân cùng thần thái "đắt giá" càng tôn lên đôi chân dài cực phẩm, chi tiết nhanh chóng lọt vào spotlight, bà Mai Đoàn chỉ cần 1 bức ảnh để chứng minh đẳng cấp "gen trội" của mẹ Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây chú ý.

Dù đã ở độ tuổi gần 50, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn khiến dân mạng xuýt xoa với nhan sắc trẻ trung không tuổi. Với kiểu tóc ngắn cá tính, bà Mai Đoàn tự tin khoe gương mặt không góc chết. Làn da căng bóng, trắng sáng với sự chăm sóc cẩn thận, xoá nhoà dấu hiệu thời gian. Dù đã lên chức bà ngoại, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn khiến nhiều người phải "xin vía" vì nhan sắc "không tuổi" cùng vóc dáng cực phẩm, gu thời trang thời thượng hết nấc.

Cách đây không lâu, khi dự tiệc sinh nhật 1 tuổi của bé Lúa - quý tử nhà Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mẹ ruột (bà Mai Đoàn) nhân ngày đặc biệt. "Chúc mừng sinh nhật bà ngoại. Lúa chúc bà luôn hạnh phúc và mạnh khoẻ để đưa Lúa đi chơi ạ", bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ.

Ngay dưới bài đăng, nhiều người để lại lời chúc và khen ngợi sắc vóc mẹ vợ Đoàn Văn Hậu: "Hai bà cháu đẹp quá"; "Chúc bà ngoại của Lúa sinh nhật vui vẻ và ngày càng trẻ đẹp"; Bà Ngoại nhìn phúc hậu quá"; "Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu như người mẫu. Đẹp thiệt!"; "Bà ngoại thật xinh mà trẻ quá đi"; "Bà ngoại là cực phẩm";...

"Bà ngoại cực phẩm".

Ở tuổi U50, bà Mai Đoàn vẫn giữ được phong độ sắc vóc đáng nể, thậm chí còn khiến nhiều thiếu nữ phải dè chừng. Sự trẻ trung, thanh lịch và khí chất đầy cuốn hút của bà không chỉ khiến người ta chú ý mà còn giúp Doãn Hải My luôn có chỗ dựa vững chắc về mặt hình ảnh mỗi lần hai mẹ con cùng xuất hiện.