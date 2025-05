Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá khoe nhan sắc U50 trẻ đẹp khó tin, “gen” đỉnh cỡ này Doãn Hải My cỡ nào?

Mới đây nhân ngày của mẹ vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã khoe những bức ảnh của hai mẹ lên trang cá nhân. Dịp ngày của mẹ cũng là ngày sinh nhật của mẹ đẻ Doãn Hải My. Ngắm nhìn loạt ảnh U50 của bà Mai Đoàn - mẹ vợ Đoàn Văn Hậu mới thấy xứng danh là mẹ vợ hot nhất làng bóng đá.

Dù đã bước sang độ tuổi U50, bà vẫn khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ và phong cách thời trang thời thượng. Bà Mai Đoàn sở hữu làn da căng mịn, vóc dáng thon gọn và thần thái tự tin. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng hoặc trên mạng xã hội, bà luôn ghi điểm nhờ cách phối đồ khéo léo và phong cách đa dạng, từ áo dài truyền thống đến những trang phục hiện đại như váy ôm, áo sát nách hay váy trễ vai. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi nhận xét rằng bà và con gái Doãn Hải My trông chẳng khác gì hai chị em.

Nhan sắc U50 gây chú ý vì quá trẻ đẹp của mẹ vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu, bà Mai Đoàn thường xuyên sang nhà chăm sóc cháu ngoại

"Mẹ ngoại" U50 tự tin diện váy bó sát khoe trọn vóc dáng nuột nà

Điểm đặc biệt tạo nên sức hút của bà còn là mái tóc ngắn cá tính cùng phong cách ăn mặc trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, quý phái. Những hình ảnh bà sánh đôi bên con gái và con rể luôn nhận được hàng nghìn lượt tương tác từ cư dân mạng.

Không chỉ ghi điểm bởi ngoại hình, bà Mai Đoàn còn được yêu mến bởi tính cách thân thiện, hài hước. Trong một buổi trò chuyện, bà từng đùa vui rằng: "Văn Hậu là người may mắn mới được vào nhà mình", khiến nhiều người thích thú và cảm nhận rõ sự gắn bó giữa mẹ vợ và con rể.

Doãn Hải My được khen thừa hưởng mọi nét đẹp từ mẹ đẻ

Sau khi con gái kết hôn, bà thường xuyên xuất hiện bên gia đình nhỏ của cặp đôi trẻ, cho thấy mối quan hệ thân thiết và hòa hợp. Sự yêu thương, ủng hộ của bà dành cho Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Với vẻ ngoài trẻ trung, gu thời trang hiện đại và sự hiện diện nổi bật bên con rể nổi tiếng, bà Mai Đoàn được cư dân mạng ưu ái gọi là "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt".

Về phía vợ Văn Hậu, Doãn Hải My được khen ngợi là người đẹp dịu dàng, thanh lịch và rất đằm thắm, những nét đẹp được cho là thừa hưởng trọn vẹn từ người mẹ duyên dáng. Không chỉ là vẻ bề ngoài, Hải My còn được hưởng sự giáo dưỡng tinh tế và bản lĩnh mềm mại từ bà Mai Đoàn, giúp cô luôn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My kết hôn tháng 10/2023, đến tháng 5/2024 cặp đôi đón con trai đầu lòng là bé Minh Đăng. Sau khi Hải My sinh con, mẹ Văn Hậu từ Thái Bình lên Hà Nội để chăm sóc gia đình con trai. Bà Nụ - mẹ Văn Hậu thường xuyên xuất hiện trong các khoảnh khắc đời thường, như bế cháu, dọn dẹp nhà cửa, hay đưa bé Lúa đi tiêm phòng cùng con dâu. Không chỉ mẹ chồng, mẹ ruột của Doãn Hải My là bà Đoàn Phương Mai (Mai Đoàn) cũng dành nhiều thời gian sang nhà con gái để chăm sóc cháu ngoại.