Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu sang chảnh quá!

Không chỉ nổi tiếng vì có cô con gái xinh đẹp là Top 10 Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My - vợ tuyển thủ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu, bà Mai Đoàn (mẹ vợ của Văn Hậu) mới đây lại khiến netizen trầm trồ trước visual và phong cách thời trang cực sang chảnh trong loạt ảnh mới đón mùa thu Hà Nội.

Trên story Instagram của con gái, bà Mai xuất hiện với set suit trắng được thiết kế tinh giản nhưng đầy tinh tế. Chất liệu lụa nhẹ, phom dáng thoải mái giúp tôn lên vẻ thanh lịch và hiện đại. Bà khéo léo mix cùng túi Dior Book Tote và phụ kiện vàng đồng, tạo nên tổng thể vừa thời thượng, vừa đẳng cấp mà vẫn giữ nét mềm mại, nữ tính đặc trưng.

Dù chỉ đứng tựa tường hay bước đi trên phố, thần thái của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn toát lên vẻ tự tin và sang trọng, khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Kiểu tóc pixie ngắn cá tính cùng lối makeup nhẹ nhàng càng giúp bà ghi điểm với hình ảnh quý cô thành thị hiện đại, phóng khoáng.

Bên dưới bài đăng, netizen không ngừng để lại bình luận: "Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá là đây chứ đâu!", "Đúng chuẩn quý cô Hà Nội - sang, tinh tế mà vẫn trẻ trung", "Hiểu luôn vì sao Hải My có gu ăn mặc thanh lịch đến vậy, gen trội từ mẹ là thật!"...

Không chỉ được khen ngợi về phong cách, bà Mai Đoàn còn nhận nhiều lời tán dương cho nhan sắc ngày càng mặn mà, trẻ trung dù đã ở tuổi trung niên. Mỗi lần xuất hiện cùng con gái, bà đều chiếm spotlight bởi phong thái tự tin và gu thời trang tinh tế - vừa đủ để nổi bật mà không phô trương.

Có thể nói, với vẻ ngoài hiện đại, gout ăn mặc chuẩn mực và thần thái quý phái, bà Mai Đoàn xứng đáng được gọi là "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt", khiến nhiều người không khỏi chú ý mỗi lần xuất hiện.